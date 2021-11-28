Crônica: Mulheres da minha vida

Convenhamos: não estamos sozinhas – nem mesmo quando estamos. Crédito: Freepik

Enquanto escrevo a coluna, crianças correm e gritam (por que gritam tanto?) pela casa afora. Os corredores são grandes circuitos, um gran prix doméstico da diversão sem fim. Hoje não tem escola, é feriado. E assim sendo, com filhos pequenos, como se sabe – ou se ainda não sabe, fique sabendo – ninguém fica parado. Começou cedo, tipo gincana mesmo: acorda, faz leite com Nescau, misto quente (“Ah, mãe! Queria só queijo!) – tira o presunto do meio, faz café, espreme laranja – acordou o bebê! – dá colo, prepara mamadeira, “meu amor, o café tá pronto?”

E assim o dia vai passando (digo, atropelando) e a gente não consegue nem fazer xixi.

Mas não tem novidade: mulheres sofrem a singela pressão de ser tudo para todos.

É, as demandas não têm fim. Mas, convenhamos: não estamos sozinhas – nem mesmo quando estamos.

Tem na geladeira aquele empadão que dona Benedita deixou; as roupas estão passadas e nas gavetas porque dona Geralda arrumou; o trabalho está andando porque Amandla me ajudou; o projeto saiu do papel porque Carminha executou; o bebê está seguro (e agora eu posso escrever) porque dona Neuza chegou – e se hoje eu escrevo é porque Mariana me incentivou; meu filho mais velho foi brincar com o amigo porque Fernanda convidou; e se eu dou conta de me virar em mil, foi porque minha mãe me ensinou.

(Ufa!)

Se fêmeas já são essencialmente corajosas, intuitivas, instintivas e devotas à família, então elas se tornam insuperáveis quando unidas. É como no velho dito: por traz de uma mulher forte, há sempre outra mulher mais forte ainda.

Mães, filhas, avós, netas, irmãs, amigas, ajudantes, vizinhas, noras, sogras, comadres, companheiras, parceiras, aliadas – mulheres indispensáveis em nossas vidas. E não é só isso: quanto mais conectadas com as verdadeiras forças primitivas da essência feminina (falo da força vital, da robustez e da lealdade) mais potentes nos tornamos ainda. (“Girl power”, sororidade, irmandade, amizade, família).

Inato: mulheres têm o dom da cura. Trazemos as rezas, as canções, os temperos, as vidências, as histórias e os segredos. Somos vísceras dilatadas e o cheiro de café de manhã cedo. Somos a mão que espalma e o abraço que recolhe. Somos colo, pernas, braços e mãos. Somos garras, cabelos, olfato apurado e olhos por todos os lados. Somos a dança em volta da fogueira, o balanço do aconchego, a voz que acalenta na madrugada e a mão que mexe o caldeirão.

Quem tem uma mulher de verdade como aliada, tem o caminho e a chegada. Aliás se existe uma coisa literalmente imprescindível em nossas vidas é a presença de uma alma feminina. Minhas mulheres, minhas meninas e minha mãe: base de tudo, incubadora do meu mundo, amor fundante e desmesuradamente profundo.