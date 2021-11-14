Crônica: Que célula é você?

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Você já parou para pensar que utilizar nossos potenciais humanos em benefício do egoísmo é em si uma atitude desumana?

A arte de viver não é o caminho para a auto ajuda. A arte de viver é o caminho para a fraternidade, e uma vez esquecidos disso, causamos problemas para nós e para os outros.

Porque é certo, por trás de todos os problemas do mundo está o egoísmo. Ora, sobreviver e procriar é o instinto de todo animal. Mas um humano que só olha para o próprio umbigo, e pensa apenas em sobreviver e procriar com o máximo conforto possível, é uma espécie de deformidade no projeto evolutivo da humanidade. Sim, porque dessa forma ele segue sendo um animal, só que paramentado. Equipado pela mente e sua infinita capacidade. Ou seja, ele se torna um bicho com mecanismos para aplicar o egoísmo da forma mais eficiente possível.

Eis o dano que o mundo sofre desde o princípio!

A capacidade humana, ou sua qualidades, podem ser um risco quando mal aplicadas. Porque o conhecimento como meio para fins egoísticos é uma espécie de adoecimento... De si e do todo.

Pense: uma célula sadia é uma célula que age em benefício do corpo como um todo. Já uma célula que começa a se comportar de forma isolada e a se multiplicar de forma egoísta vira uma doença. Uma doença chamada câncer.

Esse comportamento, se não diagnosticado e tratado, no fim das contas, compromete o funcionamento do corpo de modo generalizado, e o leva à morte.

De modo que, como adultos que somos, enquanto estivermos vivos, com a mente funcionando, precisamos fazer esse ajuste, o tempo todo, o dia inteiro, a todo instante: procurar refletir os princípios universais da fraternidade, justiça, beleza e bondade em cada pequena ação. E praticar a realização através do desenvolvimento da ética, da estética, da poética, da espiritualidade, e do potencial evolutivo humano como um todo.

Portanto, saber que tipo de célula nós somos, em que tipo de núcleo estamos, e que tipo de sinergia estabelecemos com nossos semelhantes, é fundamental para não nos afundarmos em patologias psíquicas e sociais que causam dor, sofrimento e a longo prazo, caos.