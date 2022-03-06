Crônica: Amor livre

Em crônica, Maria Sanz fala de sua relação com os pais Crédito: bedneyimages/Freepik

Por volta das cinco horas batia a sineta da escola. Mas, eu e os colegas com quem havia dividido à tarde, as brincadeiras e as histórias, tínhamos que ficar na sala de aula, esperando para sermos chamados pelo microfone. Porque só quando nossos pais ou responsáveis chegavam, é que anunciavam o nosso nome. Ah, nessa hora era a glória! No que diziam “Maria Sanz Martins”, meus olhos faiscavam de alegria, eu apanhava a merendeira e corria desembestada. Ufa, não esqueceram de mim!

Do lado de fora aguardavam, segurando sacos de pipoca e batendo papo, pais, avós, babás e a condutora da Kombi escolar, no meu caso. Mas eu ficava feliz mesmo assim, porque tudo o que eu queria era chegar em casa (ainda que depois de ter feito vinte e cinco paradas em seis diferentes bairros) para lanchar, tomar banho e ficar com meu irmão assistindo "Jaspion", contando os minutos para vê-los voltar do trabalho.

É que os meus pais sempre trabalharam fora, e desde muito cedo eu precisei compreender que aqueles eram pais “ocupados”. No fundo, eu bem achava o máximo ter uma mãe envolvida com artes e que oferecia coquetéis para exposições de quadros; e um pai sempre bem penteado, de terno e gravata, carregando uma maleta de couro e livros debaixo do braço. Eu não tenho dúvida de que foi a mistura dessas personalidades intrigantes que me ofereceu um lar, no mínimo, interessante, sempre cheio de cantos e contos para serem desvendados.

Sozinha em casa, ou, melhor dizendo, com a babá na cozinha ouvindo rádio, eu passava horas debruçada sobre a vitrola da sala, descobrindo os discos da minha mãe (foi precoce minha intimidade com Tina Turner, Donna Summer e Barry White) ou no escritório do meu pai, me pendurando nas prateleiras para alcançar os troféus e livros mais pesados, devorando enciclopédias e fazendo recortes desautorizados. E sempre foi assim: eles muito perto e, ao mesmo tempo, longe de mim.

Posso dizer que fui uma criança independente. Eu ia sozinha ao dentista, ao supermercado e ao cabeleireiro. Comprava meu próprio uniforme e fazia matricula na escola. Primeiro, transportada pela Kombi, depois pelo Sr. Jaime (motorista-personagem que faz parte da minha infância). Aprendi cedo a me locomover e a fazer escolhas “importantes” (só lembrando que naquela época aparelho celular ainda era um sonho mirabolante). Era eu quem decidia o que comer, aonde ir e o que vestir.

Detalhe: nessa fase eu ia às festas de aniversário como bem entendia e me lembro que aos sete anos cheguei a ir numa festinha vestida de skatista (de calça jeans e camisa de caveira), completamente diferente das outras meninas. Desse modo, “ser diferente” foi ficando normal para mim.

Perdi logo o medo de ser empurrada para o meio do palco; desenvolvi habilidade de improvisar e inventar histórias; e, para certas coisas, também posso dizer que fiquei metida a corajosa. Tsc, talvez essa liberdade que me foi ofertada, ou a presença-maciça que me foi subtraída, tenham me feito acreditar que amor e cuidado não têm espaço, nem exigem regras a serem cumpridas.

Como todo mundo sabe, a maturidade tem o projeto audacioso de construir a capacidade de convivermos com a ambiguidade da existência, que devora ao mesmo tempo que alimenta. E, naturalmente, também já crescemos sabendo que uma das partes mais complicadas desse projeto é a de nos libertarmos de nossos pais e de seus olhares proféticos.

Claro, como qualquer pai e mãe, os meus também idealizaram para mim um futuro cintilante. Mas, sem querer, eles me fizeram aprender a trilhá-lo a partir dos meus próprios tombos.

- Não, essa crônica não é só um balde de purpurina. É a verdade:

A admiração que sinto por essas pessoas tem um tamanho tão grande, que mesmo a léguas de distância, eles se fazem presentes em minhas atitudes a todo instante.