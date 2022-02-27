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Cotidiano

Crônica: Pecado de Carnaval

Mas, como é do povo ter pouco freio de mão, uma festividadezinha foi chamando outra; essa outra virou uma comemoração, e quando foram ver, os dias que antecediam a quaresma viraram dias de celebração

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

27 fev 2022 às 02:00
Maria Sanz

Colunista

Maria Sanz

Carnaval de Olinda costuma ser realizado nas ruas históricas da cidade, ao lado do Recife
Nesses dias, mesmo quem anda sem razão para comemorar, inventa. Crédito: Arquimedes Santos/Prefeitura de Olinda
Dizem que para torturar alguém é preciso conhecer seus prazeres...
Certamente, torturar não era a ideia... Mas, lá no século XI, quando a Igreja Católica implementou a Semana Santa, convencionando que a mesma seria antecedida por um jejum coletivo (de nada menos que quarenta dias! – a quarentena, como ficou conhecida) - ela sequer imaginava que cercear os prazeres do povo seria um belo tiro pela culatra.
Ora, foi diante da imposição deste longo período de privações que algumas festividades passaram a ser discretamente realizadas. Assim, como uma espécie de “despedida organizada”... (já que os prazeres da carne deveriam dar espaço à melancolia exatamente no primeiro dia da quaresma - ou, na famigerada quarta-feira de cinzas).
Mas, como é do povo ter pouco freio de mão, uma festividadezinha foi chamando outra; essa outra virou uma comemoração, e quando foram ver, os dias que antecediam a quaresma viraram dias de celebração.
E assim nasceu o carnaval!
Aliás, a palavra carnaval está, literalmente, ligada à ideia de deleite dos prazeres da carne, já que a expressão “carnis valles” significava exatamente carne + prazeres. Verdade!
E tem mais um detalhe: os dias de carnaval são também chamados “dias gordos” (para contrastar com a penitência do jejum da quaresma) - especialmente a terça-feira, que também é conhecida e celebrada mundo afora com o nome francês “Mardi Gras”. – Portanto, que fique claro que a culpa não é só nossa... Sim, no Brasil o Carnaval pega fogo, mas aí pelo mundo, o povo também se joga!
Então, além de explicado, fica combinado que os dias de Carnaval são dias de prazer! Dias de liberdade (ainda que temporária); dias de relaxar corpo, a cabeça e algumas (eu disse algumas), moralidades... Dias de viver a alegria, de abandonar os medos, de soltar a franga e os cabelos.
- Ah, Maria, mas nem precisava explicar tudo isso (pensou você), no Carnaval a gente se esbalda mesmo!
Justificadíssimo. Ora, fazer o que se é da natureza do ser humano ser incontrolavelmente atraído pelo proibido? E se justo nesses quatro dias, autorizados oficialmente pelo calendário, quase tudo é permitido?
Nesses dias, mesmo quem anda sem razão para comemorar, inventa.
Pra começar, seria desperdício não aproveitar o fato de termos um feriado inteiro para sermos todos iguaiszinhos... Cada um com seu apito, numa grande tribo sem chefe, onde tomar banho de cerveja pode; homem se vestir de mulher pode; pagar mico pode; chorar de alegria pode; se fantasiar pode; beijar na boca e sambar até cair, deve!!!
Então, tá resolvido! O Carnaval é mesmo um vale-tudo do bem. Ganha quem souber brincar mais e driblar melhor a ressaca moral e a física – (árbitras perversas e vingativas, que ficam na espreita e pegam pe-sadíssimo com os Joselitos).
Que sobre, enfim, bagunça, purpurina, ziriguidum, alegria e um pouco de juízo...
E que, sob o disfarce da felicidade, todos os pierrôs, baianas, piratas e gatos fiquem ainda mais pardos!
Tsc, é como disse, neste feriado, não sentir prazer é o único grande pecado.
Ah, use máscara, use camisinha, use o bem senso e vamos!

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Maria Sanz

É artista e escritora, e como observadora do cotidiano, usa toda sua essência criativa na busca de entender a si mesma e o outro. É usuária das medicinas da palavra, da música, das cores e da dança

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