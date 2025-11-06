Marcelo Pacheco Machado
É advogado. Doutor e Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP)

O que muda com lei que amplia direitos de clientes de bancos

São quatro as ideias centrais trazidas pela nova regulação: portabilidade automática de salário, débito automático entre instituições, direito à informação e sistema especial de acesso a crédito com juros reduzidos

Vitória
Publicado em 06/11/2025 às 04h45


