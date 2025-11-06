É advogado. Doutor e Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP)
O que muda com lei que amplia direitos de clientes de bancos
São quatro as ideias centrais trazidas pela nova regulação: portabilidade automática de salário, débito automático entre instituições, direito à informação e sistema especial de acesso a crédito com juros reduzidos
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00