O maior erro que um empresário pode cometer ao vender uma empresa

Com colaboração de Alexandre Pezzin, estagiário do Mendonça e Machado Advogados



Vender uma empresa é um momento decisivo na vida de qualquer empresário. É a conclusão de anos de esforço e dedicação, muitas vezes envolvendo gerações de uma família. Mas esse processo, que deveria representar segurança e realização, pode se transformar em frustração e prejuízo quando não é conduzido com cuidado. O maior erro é acreditar que basta encontrar um comprador disposto a pagar um bom preço, ignorando os riscos jurídicos e financeiros envolvidos.

A venda começa com documentos iniciais, como o acordo de confidencialidade e a oferta não vinculante, que definem as bases da negociação e protegem informações sensíveis. Em seguida, vem a due diligence, uma auditoria feita pelo comprador para analisar a situação jurídica, fiscal, contábil e financeira da empresa. Nessa fase, o vendedor deve apresentar contratos sociais, acordos de sócios, certidões, contratos com clientes e fornecedores, além de muitos outros documentos ligados à empresa objeto da transação.

Essa etapa é crítica. Informações mal apresentadas ou omissões podem gerar desconfiança, reduzir o preço ou até fazer a venda fracassar. Concluída a análise, começa a negociação do contrato definitivo, que definirá o formato da operação, a forma de pagamento, que muitas vezes é parcelada e até mesmo vinculada ao desempenho futuro da empresa, e as garantias contra eventuais dívidas ou passivos que não tenham sido revelados ou identificados na due diligence.

Cuidados ao assinar contratos de venda. Crédito: Pixabay

Sem assessoria jurídica especializada, o vendedor pode assinar cláusulas que comprometem parte significativa do valor da venda ou até assumir obrigações que desconhecia. Vender uma empresa não é apenas transferir a propriedade, mas conduzir uma operação complexa que exige planejamento e segurança.

Empresas construídas com tanto esforço devem ser vendidas com o mesmo cuidado. Contar com profissionais experientes em todas as etapas é essencial para garantir que a transação seja justa, segura e preserve o patrimônio e o legado do empresário.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais