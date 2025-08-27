Marcelo Mendonça
Marcelo Mendonça
É advogado e busca descomplicar o Direito dos Negócios, abordando de forma direta e prática as várias faces jurídicas e estratégias voltadas às estruturações negociais

Do CNPJ ao CPF: linha que separa empresa e empresário está cada vez mais fina

Hoje, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) tem utilizado cada vez mais um instrumento administrativo chamado Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade, o PARR

Publicado em 27/08/2025 às 03h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.