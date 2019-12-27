Aprenda a gelar bebidas mais rápido no verão

Lucy Mizael ensina como gelar bebidas Crédito: Pixabay

O verão está a todo vapor e nada como ter bebidas geladas para os encontros e comemorações. Por isso trago uma dica valiosa para os festeiros de plantão! Todo mundo sabe que imprevistos acontecem e gelar uma grande quantidade de bebidas em pouco tempo é tarefa difícil.

Para gelar pouca bebida, é facinho: você vai precisar de folhas de guardanapo ou de papel toalha. É só molhar algumas, envolver a bebida no papel molhado e colocar no freezer. Cerca de 20 a 30 minutos depois, a bebida já está gelada. Se for latinha, o tempo no freezer pode ser menor.

Se você precisa gelar uma grande quantidade de bebidas, vai precisar de uma caixa térmica ou isopor. Nela, você deve colocar a bebida toda organizada e colocar bastante gelo por cima. Não é necessário fazer camadas de bebida e de gelo, mas é preciso sacudir a caixa para o gelo conseguir chegar até a base da caixa.