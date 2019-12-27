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Dicas da Lucy

Aprenda a gelar bebidas mais rápido no verão

A personal organizer Lucy Mizael conta um segredo para gelar bebidas em apenas 30 minutos. Veja como funciona!

Públicado em 

27 dez 2019 às 18:48
Redação de A Gazeta

Colunista

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Lucy Mizael ensina como gelar bebidas Crédito: Pixabay
O verão está a todo vapor e nada como ter bebidas geladas para os encontros e comemorações. Por isso trago uma dica valiosa para os festeiros de plantão! Todo mundo sabe que imprevistos acontecem e gelar uma grande quantidade de bebidas em pouco tempo é tarefa difícil.
Para gelar pouca bebida, é facinho: você vai precisar de folhas de guardanapo ou de papel toalha. É só molhar algumas, envolver a bebida no papel molhado e colocar no freezer. Cerca de 20 a 30 minutos depois, a bebida já está gelada. Se for latinha, o tempo no freezer pode ser menor.
Se você precisa gelar uma grande quantidade de bebidas, vai precisar de uma caixa térmica ou isopor. Nela, você deve colocar a bebida toda organizada e colocar bastante gelo por cima. Não é necessário fazer camadas de bebida e de gelo, mas é preciso sacudir a caixa para o gelo conseguir chegar até a base da caixa.
Após isso, é só cobrir o gelo com sal grosso. E o segredo vem em seguida: álcool líquido. É importante não fazer o procedimento próximo à churrasqueiras ou fontes de calor. Se você tiver um borrifador para o álcool, é melhor. Você deve borrifar o álcool no gelo com o sal grosso. Aí é só tampar e deixar ali de 20 a 30 minutos que a bebida vai estar gelada. Pode fazer com vidro, latinha e plástico, que dará certo.

Redação de A Gazeta

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