"Vamos Nessa": a estratégia de Ricardo e Euclério em Cariacica

Vice-governador e prefeito realizam eventos semanais de prestação de contas com potencial eleitoral

Publicado em 05/11/2025 às 06h43
Euclério Sampaio e Ricardo Ferraço
Euclério Sampaio e Ricardo Ferraço. Crédito: Instagram/@ricardoferraco

Em junho, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) avisou que o prefeito de Cariacica, do mesmo partido, seria seu "general" no campo eleitoral. Ricardo é pré-candidatíssimo a governador do Espírito Santo. Desde agosto, Euclério também decidiu participar do pleito, é pré-candidato ao Senado.

Como parte de uma certa tática "militar", Ricardo e Euclério têm realizado eventos abertos ao público toda terça-feira à noite em Cariacica. 

É o "Vamos Nessa", organizado pelo MDB estadual, sigla que o vice-governador preside. O prefeito é o anfitrião em todas essas ocasiões.

Na prática, é uma forma de contato direto com potenciais eleitores. Não há pedidos explícitos de voto (não que a coluna tenha conhecimento), mas elogios de parte a parte deixam claro que os dois protagonistas do evento vão disputar as eleições de 2026.

Na terça-feira (4), foi realizada a quarta edição do evento.

Não há um "Vamos Nessa" em outras cidades capixabas, embora eventos similares e pontuais tenham sido promovidos no interior.

Oficialmente, a ideia é fazer uma prestação de contas das gestões municipal e estadual, mas de maneira concreta, o Vamos Nessa serve para aproximar Ricardo de um eleitorado mais afeito a Euclério. 

O vice-governador é tradicionalmente associado ao empresariado e à política tradicional, representada também pelo pai, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP).

Euclério está longe de ser um novato — foi deputado estadual por cinco mandatos —, mas tem forte apelo popular em Cariacica. Prova disso é que foi reeleito com 88,41% dos votos em 2024.

"É obrigação nossa prestar contas do que estamos fazendo", afirmou o prefeito à coluna, a respeito dos eventos ao lado de Ricardo.

"Apesar de ser uma reunião técnica, é natural (o potencial impulso eleitoral), igual quando um deputado faz entregas e, assim, fica perto dos eleitores", completou.

Além de ajudar a projetar a imagem de Ricardo, estratégia cujos resultados apenas as urnas vão poder atestar, a dobradinha entre o prefeito e o vice aproxima ainda mais os dois aliados.

Dentro do MDB, outra pessoa também quer se candidatar ao Senado, a ex-senadora Rose de Freitas. Euclério mostra-se cada dia mais alinhado com o presidente estadual do partido, o que certamente conta a favor dele nessa disputa interna.

Rose, por sua vez, já afirmou ter sido incentivada pelo presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, a entrar na corrida eleitoral. 

Enquanto isso, o "Vamos Nessa"  continua. De acordo com o prefeito, o objetivo é realizar um evento em cada região de Cariacica. O município tem, ao todo, 14 regiões.

