O jogo jogado no debate da TV Gazeta entre os candidatos ao governo do ES

(Esq. p/ dir.) Aridelmo Teixeira, Carlos Manato, Audifax Barcelos, Guerino Zanon, e Renato Casagrande durante o debate na Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Foi um comportamento natural. Quem está no governo vira vidraça, é do jogo. Ainda assim, a hostilidade chamou a atenção.

Casagrande, diante das bordoadas, esquivou-se e deixou de responder a algumas questões. Pareceu tenso e às vezes apático.

Foi chamado de "mentiroso", "exterminador de futuros" e outros adjetivos pouco abonadores. Pediu vários direitos de resposta.

Dados foram lançados no ar. Casagrande disse que Aridelmo, por exemplo, "tortura os números". O socialista também citou informações da gestão para contrapor a metralhadora dos adversários.

Nos poucos momentos em que decidiu alfinetar os concorrentes, o socialista lembrou que Linhares, cidade comandada por Guerino por cinco mandatos, "não tem rodoviária" e não teve os mesmos bons resultados na redução da taxa de homicídios que o estado alcançou nos últimos anos.

"Está claro que é um jogo combinado", afirmou o governador, referindo-se à estratégia dos adversários.

Audifax fez questão de dizer que não orquestrou nada.

Manato e Guerino insistiram no tema da prisão do ex-secretário da Fazenda. Casagrande, em certo momento, resolveu responder. Disse que a investigação que chegou a Pegoretti foi conduzida pela própria Secretaria Estadual da Fazenda, em parceria com o Ministério Público Estadual, o que é verdade.

"O ex-secretário, se tiver responsabilidade, é culpa dele. Não vou criar constrangimento para quem já foi preso. A Justiça que sabe", pontuou.

O tema do "dinheiro guardado em caixa" voltou à tona. Os concorrentes de Casagrande o acusam de ter recursos e, mesmo assim, não realizar medidas para sanar mazelas sociais.

Audifax aproveitou essa e outras deixas para dizer incessantemente que o atual governador não é gestor e que ele, sim, é.

O socialista repetiu que a população deve tomar cuidado com quem quer "raspar o tacho" e afirmou que o dinheiro do estado não é dele e precisa ser reservado, ao menos em parte, para atender a emergências como desastres provocados por chuvas, compra de vacinas para Covid e compensar a queda de arrecadação provocada pela redução da cobrança de ICMS sobre os combustíveis.

A pandemia de Covid-19, aliás, ganhou destaque. Guerino e Manato, aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e Aridelmo criticaram as medidas adotadas pelo governo, que levou ao fechamento de estabelecimentos comerciais por um período para incentivar o isolamento social e conter o contágio pelo coronavírus.

"A revolta dos negacionistas é natural. Não pude lavar as mãos, como Pôncio Pilatos. Protegemos a vida das pessoas", defendeu-se Casagrande.

CUBA

Um país que fica a mais de seis mil quilômetros do Espírito Santo foi citado no debate.

"(Casagrande) importou secretário formado em Cuba", afirmou Aridelmo, referindo-se ao titular da Saúde, Nésio Fernandes.

Guerino também criticou "o secretário comunista formado em Cuba". Nésio é filiado ao PCdoB.

É uma retórica que pode funcionar com eleitores de Bolsonaro ou os mais ideologizados, digamos assim, preocupados com "o fantasma do comunismo" e outras teorias da conspiração.

Mas parece um discurso distante do eleitor médio, que, provavelmente, quer saber mais sobre coisas afeitas ao seu dia a dia.

Candidatos recebem conselhos de assessores e estrategistas de campanha durante intervalo do debate na TV Gazeta Crédito: Letícia Gonçalves

PROPOSTAS

As propostas ficaram em segundo plano, mas apareceram. Como exemplos, Manato quer criar uma nova Ceasa, maior, para ajudar os agricultores; criar o Auxílio Espírito Santo, uma espécie de Auxílio Brasil e usar igrejas e a maçonaria em projetos de assistência social.

Audifax quer reestruturar a Polícia Militar Ambiental e acelerar a gestão, que ele considera lenta. E criar um Vale do Silício capixaba.

Aridelmo quer a volta do programa Escola Viva nos moldes implementados pelo governo Paulo Hartung e acrescentar uma incubadora de inovação nas unidades de ensino.

Guerino quer instituir um curso de residência para professores e investir nos jovens para conter a violência.

Casagrande mais elencou o que fez no atual governo, até para rebater os adversários, num contra-ataque sem a virulência com que foi atingido.

Ele disse que vai microrregionalizar a área da saúde e que o Hospital Geral de Cariacica "vai ficar pronto rapidamente".

OS VICES E UMA AUSÊNCIA

Quase todos os candidatos chegaram à Rede Gazeta acompanhados dos respectivos vices: Aridelmo tem Camila Domingues (Novo); Manato chegou ladeado por Bruno Lourenço (PTB); Guerino levou Marcus Magalhães (PSD) e Audifax destacou a Tenente Andresa (Solidariedade).

Ricardo Ferraço (PSDB), vice na chapa de Casagrande, entretanto, não estava na comitiva do socialista. Aliás, a imagem do tucano não tem sido exibida pela campanha.