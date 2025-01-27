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Eleições 2026

O futuro do partido de Euclério Sampaio e Marcelo Santos

Prefeito de Cariacica vai assumir a presidência estadual do União Brasil e "tocar politicamente" a sigla ao lado do presidente da Assembleia. Felipe Rigoni sai do comando. "Dirigir partido não é tarefa para qualquer um", afirmou Marcelo

Públicado em 

27 jan 2025 às 01:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Euclério Sampaio e Marcelo Santos em 2014, quando os dois eram deputados estaduais
Euclério Sampaio e Marcelo Santos em 2014, quando os dois eram deputados estaduais Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O União Brasil passou por muitas turbulências, nacionalmente e no Espírito Santo. A mais recente foi o anúncio de que o comando da legenda vai mudar, no estado. Sai Felipe Rigoni, entra Euclério Sampaio. O prefeito de Cariacica está filiado ao MDB desde outubro de 2023, mas vai voltar ao União para assumir a presidência da legenda.
A reviravolta ocorreu em meio a negociações entre o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil), e o governador Renato Casagrande (PSB). Marcelo obteve a bênção do Palácio Anchieta para ser reconduzido como chefe do Legislativo. O governador e seus principais articuladores, em troca, pleitearam, entre outras coisas, que o deputado estadual abrisse mão de presidir o União no estado, o que consideravam "concentração de poder".
A solução foi indicar Euclério, aliado de Marcelo, de Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), para o posto.
Marcelo afirmou à coluna, entretanto, que sempre teve a prerrogativa de comandar o União, prerrogativa essa dada pelo presidente nacional, Antonio Rueda. O parlamentar também frisou que foi ele, Marcelo, que escolheu Euclério e que os dois, juntos, vão definir os caminhos do partido no estado.
O União, inclusive as lideranças nacionais, já selaram apoio a Ricardo Ferraço como pré-candidato ao Palácio em 2026. Mas a legenda também tem planos para se fortalecer no parlamento.
Euclério está internado em um hospital particular de Cariacica, após passar por um transplante de rim.
Marcelo, por sua vez, está voltado às articulações para a composição da chapa única que vai ser eleita para comandar a Mesa Diretora da Assembleia. Mas vai "tocar politicamente" o União ao lado de Euclério, o que já foi confirmado pelo prefeito.
O deputado concedeu entrevista à coluna na última sexta-feira (24) e falou também sobre os planos para o partido.
De acordo com Marcelo, a sigla, independentemente da eleição para o comando da Assembleia, sofreria uma intervenção da direção nacional.
"Em fevereiro, haveria uma intervenção. O Rueda deixou claro que a decisão de mudar a presidência do partido era minha e conversei com Euclério, que tem uma relação estreita comigo", contou o deputado.
Mas por que haveria intervenção? O atual diretório estadual do União, presidido pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, é eleito e não provisório.
"A intervenção poderia ser feita devido à baixa entrega. O diretório estadual não produziu resultado na eleição de 2022, para deputado federal, e nem agora, na eleição municipal. Já houve intervenção por esses mesmos motivos em quatro diretórios estaduais", revelou Marcelo Santos.
O União, de fato, não elegeu nenhum deputado federal no Espírito Santo em 2022. Em 2024, emplacou apenas um prefeito no estado, Marcos Guerra, de Jaguaré.
O próprio Rigoni foi a principal aposta do partido em 2022. Na época, ele era deputado federal e não conseguiu se reeleger, apesar de ter contado com bastante tempo no horário eleitoral, na TV, superando até alguns candidatos a governador.
"Quero que o Rigoni continue no partido, ele é um grande ativo, mas dirigir partido não é tarefa para qualquer um"
Marcelo Santos (União Brasil) - Presidente da Assembleia Legislativa
"Não se consegue fazer isso estando à frente de uma secretaria como a de Meio Ambiente, que tem muitas demandas. Mas Rigoni tem chances de ser deputado federal, de ser eleito em 2026", contemporizou Marcelo.
Rigoni, em nota enviada à imprensa na última quinta-feira (23), afirmou que participou, "desde o início de todas as discussões com os atores envolvidos" e pretende "manter a harmonia do partido e fortalecer o projeto liderado pelo governador Renato Casagrande e pelo vice Ricardo Ferraço".
TRÊS DEPUTADOS
"Vamos trabalhar para fazer três (deputados federais)", adiantou Marcelo Santos.
Marcelo Santos é, há tempos, pré-candidato a deputado federal.
Com a volta de Euclério ao União, há expectativa de que o deputado federal Messias Donato (Republicanos) também migre para a legenda. Ele teria que fazer isso na janela partidária, em 2026. E aí disputaria a reeleião filiado ao União.
Messias é aliado de primeira hora do prefeito de Cariacica e, recentemente, foi aos Estados Unidos celebrar a posse do presidente Donald Trump.
"Messias seria um grande ativo para o União", afirmou Marcelo.
Outro objetivo é atrair mais prefeitos para a sigla. Parlamentares têm, via de regra, que esperar a janela permitida pela legislação eleitoral para trocar de partido, para não serem acusasdos de infidelidade partidária.
Mas prefeitos podem trocar de sigla a qualquer momento, a exemplo do que Euclério vai fazer.
"Queremos que Marcos Guerra permaneça e queremos também atrair outros prefeitos", definiu Marcelo.
Na sexta-feira, Marcos Guera esteve na Assembleia Legislativa, com o presidente da Casa, e também no Palácio Anchieta, com Casagrande.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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