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Eleições 2026

Podemos lança cantora gospel Lauriete como pré-candidata a deputada federal

Ex-parlamentar também passa ser vice-presidente estadual do partido

Públicado em 

14 jan 2025 às 18:05
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lauriete e Gilson Daniel
A ex-deputada federal Lauriete e o deputado federal Gilson Daniel Crédito: Divulgação
A cantora gospel Lauriete, ex-deputada federal, vai ser candidata à Câmara mais uma vez, em 2026, agora pelo Podemos. O partido lançou a pré-candidatura de Lauriete já nesta terça-feira (14), a um ano e oito meses do pleito.
Além disso, a ex-parlamentar passa a ser vice-presidente estadual da legenda.
"Lauriete é uma liderança reconhecida em todo o Espírito Santo, com uma história de luta pelas causas sociais e pelos valores que nosso partido defende. É de suma importância a participação feminina na política”, afirmou o presidente estadual do Podemos, o deputado federal Gilson Daniel, em comunicado enviado à imprensa.
Lauriete foi deputada federal de 2011 a 2015 e de 2019 a janeiro de 2023, sempre filiada ao PSC ou ao PR (que depois mudou de nome para PL).
Em 2022, ela tentou a reeleição pelo PSC. Recebeu 25.586 votos e não foi eleita. Para efeito de comparação, o deputado federal eleito pelo Espírito Santo com menos votos naquele ano, Messias Donato (Republicanos), foi escolhido por 42.640 eleitores.
Em 2023, o PSC foi incorporado ao Podemos. Lauriete permaneceu na sigla, ou seja, ela já era filiada ao Podemos, na prática, mas não tinha participação na direção estadual.
O Podemos, no estado, é comandado por um órgão provisório, não eleito pelos filiados. E essa instância vai passar por mudanças.
O atual vice-presidente é o deputado federal Victor Linhalis, aliado de primeira hora do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.
De acordo com a assessoria de imprensa do Podemos, Linhalis deve passar a exercer a função de tesoureiro do partido. 
O Podemos integra a base aliada ao governador Renato Casagrande (PSB) e, no estado, reúne majoritariamente políticos de centro-direita.
A sigla, segundo Casagrande, deve ganhar espaço no secretariado da gestão estadual. "O Podemos só não faz parte do governo se não quiser", afirmou o governador à coluna, na semana passada.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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