Podemos lança cantora gospel Lauriete como pré-candidata a deputada federal

A ex-deputada federal Lauriete e o deputado federal Gilson Daniel Crédito: Divulgação

A cantora gospel Lauriete, ex-deputada federal, vai ser candidata à Câmara mais uma vez, em 2026, agora pelo Podemos. O partido lançou a pré-candidatura de Lauriete já nesta terça-feira (14), a um ano e oito meses do pleito.

Além disso, a ex-parlamentar passa a ser vice-presidente estadual da legenda.

"Lauriete é uma liderança reconhecida em todo o Espírito Santo, com uma história de luta pelas causas sociais e pelos valores que nosso partido defende. É de suma importância a participação feminina na política”, afirmou o presidente estadual do Podemos, o deputado federal Gilson Daniel, em comunicado enviado à imprensa.

Lauriete foi deputada federal de 2011 a 2015 e de 2019 a janeiro de 2023, sempre filiada ao PSC ou ao PR (que depois mudou de nome para PL).

Em 2022, ela tentou a reeleição pelo PSC. Recebeu 25.586 votos e não foi eleita. Para efeito de comparação, o deputado federal eleito pelo Espírito Santo com menos votos naquele ano, Messias Donato (Republicanos), foi escolhido por 42.640 eleitores.

Em 2023, o PSC foi incorporado ao Podemos. Lauriete permaneceu na sigla, ou seja, ela já era filiada ao Podemos, na prática, mas não tinha participação na direção estadual.

O Podemos, no estado, é comandado por um órgão provisório, não eleito pelos filiados. E essa instância vai passar por mudanças.

O atual vice-presidente é o deputado federal Victor Linhalis, aliado de primeira hora do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

De acordo com a assessoria de imprensa do Podemos, Linhalis deve passar a exercer a função de tesoureiro do partido.