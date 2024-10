Na véspera da eleição, Gandini declara apoio a Luiz Paulo em Vitória

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que disputou a Prefeitura de Vitória em 2020 e ficou em terceiro lugar, declarou apoio a Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) na corrida de 2024.



O posicionamento de Gandini surgiu aos 45 do segundo tempo, na noite deste sábado (5), véspera da eleição. O partido do deputado, o PSD, está na coligação do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).