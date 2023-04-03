Curtas políticas: dança das cadeiras no governo do ES

Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O governo Renato Casagrande (PSB) promove uma pequena dança das cadeiras. O então corregedor-geral do Estado, Helmut Mutiz D'Auvila (é assim mesmo que se escreve o sobrenome dele, de acordo com o Diário Oficial e o Portal da Transparência), foi exonerado nesta segunda-feira (3).

Para o lugar dele, foi nomeado Marcello Paiva de Mello, que era o secretário de Justiça no mandato anterior de Casagrande. Na atual gestão, Mello atuava como secretário especial da Casa Civil.

Já Helmut Mutz ainda não foi designado para outra função, mas a coluna apurou que ele deve ser o novo ouvidor-geral do Estado, sucedendo Audiceia Lima de Andrade.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Casagrande afirmou, em fevereiro , que pretende reajustar o auxílio-alimentação pago aos servidores do Executivo, que hoje é de R$ 300.

Aliás, Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) e os secretários estaduais também receberam esses 5% de reajuste salarial, após projeto apresentado pelos deputados Mazinho dos Anjos (PSDB), Danilo Bahiense (PL) e Janete de Sá (PSB).

Nenhum servidor pode receber mais que o governador e os que, porventura, contam com verbas remuneratórias acima das do chefe do Executivo sofrem um desconto no contracheque.

De dezembro para janeiro, o salário do governador do Espírito Santo passou de R$ 25.231,90 para R$ 29,496,99. De março para abril, a cifra foi elevada para R$ 30.971,84. Todos esses valores são brutos, sem os descontos de Imposto de Renda etc.

Voltando à questão do auxílio-alimentação dos servidores, a coluna entrou em contato com a Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos. A pasta informou apenas que "seguem em andamento os estudos sobre o reajuste do valor do auxílio alimentação dos servidores do Poder Executivo Estadual".

Nesta segunda-feira (3), foram publicadas as sanções aos reajustes salariais, também de 5%, aos salários dos servidores da Assembleia Legislativa, dos servidores do Ministério Público Estadual e dos membros e servidores da Defensoria Pública Estadual.

Como a coluna mostrou , o Tribunal de Justiça do Espírito Santo aprovou uma minuta de projeto de lei para elevar os salários dos servidores do Judiciário estadual nos mesmos 5%.

UÉ?!

Na semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), recebeu a visita do conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo Sérgio Aboudib.

Os dois apareceram sorridentes em uma foto publicada por Marcelo no Instagram:

O conselheiro do TCES Sérgio Aboudib e o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos Crédito: Reprodução/Instagram Marcelo Santos

O registro é inusitado, uma vez que, nos bastidores da disputa pelo comando da Assembleia Legislativa, em janeiro, Aboudib chegou a deixar claro a deputados estaduais que preferia que os parlamentares escolhessem Vandinho Leite (PSDB) como presidente.

O conselheiro já negou, por meio da assessoria de imprensa do TCES, à coluna ter tentado interferir no processo eleitoral do prédio vizinho. Mas mais de um deputado relatou ter ouvido, sem sombra de dúvidas, a predileção de Aboudib.

"A política e seus meandros", ironizou uma raposa política ( não a de A Gazeta e sim outra), ao ver a foto.

ARNALDINHO BORGO FICA NO PODEMOS

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que é filiado ao Podemos, esteve, no último dia 27, em Brasília e participou do Simpósio FRB: Governo Digital e a Municipalidade, evento da Fundação Republicana Brasileira (FRB).

A entidade é do Republicanos, partido que, no Espírito Santo, é presidido por Erick Musso.

Surgiram rumores, talvez devido à ida de Arnaldinho a tal evento, de que o prefeito pretendia sair do Podemos e se filiar ao Republicanos, que já tem o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Em entrevista à coluna nesta segunda-feira (3), entretanto, Arnaldinho rechaçou a possibilidade.

"Estive segunda-feira na fundação do Republicanos como palestrante e depois participei de uma mesa redonda para falar o que Vila Velha aplicou para se tornar a cidade com melhor ambiente empresarial do Espírito Santo. Tenho uma relação muito boa com o Republicanos, mas não houve nenhum convite (para se filiar ao partido)", afirmou.

"Não tenho interesse em sair do Podemos, me identifico com o partido. Eu me relaciono muito bem com Gilson (Daniel, presidente estadual do Podemos) e Victor (Linhalis, ex-vice-prefeito de Vila Velha e deputado federal pelo Podemos). Não passa pela minha cabeça (a desfiliação)", arrematou Arnaldinho.

DAVI ESMAEL PREFERE MAZINHO

O vereador de Vitória Davi Esmael (PSD) afirmou, durante a sessão da Câmara da cidade desta segunda-feira (3) que, entre os nomes "colocados até agora" como possíveis candidatos a prefeito da capital do Espírito Santo, o que mais o agrada é o do deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB).

Mazinho foi vereador de Vitória e disputou a prefeitura em 2020 pelo PSD. Nesta segunda, ele discursou brevemente no plenário do Legislativo municipal e ouviu o elogio.

Davi Esmael, porém, é aliado do prefeito Lorenzo Pazolini, que deve tentar a reeleição.

"O prefeito não se manifestou ainda (quanto a disputar mais um mandato). Também aguardo o posicionamento político do deputado (estadual) Assumção (PL), um legítimo representante da direita", respondeu Davi após ser questionado pela coluna.