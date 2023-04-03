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Curtas políticas: dança das cadeiras no governo do ES

E mais: que fim levou o reajuste no auxílio-alimentação dos servidores do Executivo estadual; a foto de Marcelo Santos ao lado de uma figura improvável; Arnaldinho Borgo vai a evento do Republicanos, mas nega saída do Podemos

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 17:46

Públicado em 

03 abr 2023 às 17:46
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Palácio Anchieta, em Vitória
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O governo Renato Casagrande (PSB) promove uma pequena dança das cadeiras. O então corregedor-geral do Estado, Helmut Mutiz D'Auvila (é assim mesmo que se escreve o sobrenome dele, de acordo com o Diário Oficial e o Portal da Transparência), foi exonerado nesta segunda-feira (3). 
Para o lugar dele, foi nomeado Marcello Paiva de Mello, que era o secretário de Justiça no mandato anterior de Casagrande. Na atual gestão, Mello atuava como secretário especial da Casa Civil.
Já Helmut Mutz ainda não foi designado para outra função, mas a coluna apurou que ele deve ser o novo ouvidor-geral do Estado, sucedendo Audiceia Lima de Andrade.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Casagrande afirmou, em fevereiro, que pretende reajustar o auxílio-alimentação pago aos servidores do Executivo, que hoje é de R$ 300.
Mas, até agora, enviou projeto para aumentar apenas os salários, em 5%, o que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa
Aliás, Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) e os secretários estaduais também receberam esses 5% de reajuste salarial, após projeto apresentado pelos deputados Mazinho dos Anjos (PSDB), Danilo Bahiense (PL) e Janete de Sá (PSB).
Os salários deles já haviam sido reajustados em 16% em dezembro de 2022, após proposta da Mesa Diretora da Assembleia. O objetivo, na ocasião, foi elevar o teto do funcionalismo estadual.
Nenhum servidor pode receber mais que o governador e os que, porventura, contam com verbas remuneratórias acima das do chefe do Executivo sofrem um desconto no contracheque. 
De dezembro para janeiro, o salário do governador do Espírito Santo passou de R$ 25.231,90 para R$ 29,496,99. De março para abril, a cifra foi elevada para R$ 30.971,84. Todos esses valores são brutos, sem os descontos de Imposto de Renda etc.
Voltando à questão do auxílio-alimentação dos servidores, a coluna entrou em contato com a Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos. A pasta informou apenas que "seguem em andamento os estudos sobre o reajuste do valor do auxílio alimentação dos servidores do Poder Executivo Estadual".
Nesta segunda-feira (3), foram publicadas as sanções aos reajustes salariais, também de 5%, aos salários dos servidores da Assembleia Legislativa, dos servidores do Ministério Público Estadual e dos membros e servidores da Defensoria Pública Estadual. 
Como a coluna mostrou, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo aprovou uma minuta de projeto de lei para elevar os salários dos servidores do Judiciário estadual nos mesmos 5%.
UÉ?!
Na semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), recebeu a visita do conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo Sérgio Aboudib. 
Os dois apareceram sorridentes em uma foto publicada por Marcelo no Instagram:
O conselheiro do TCES Sérgio Aboudib e o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos
O conselheiro do TCES Sérgio Aboudib e o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos Crédito: Reprodução/Instagram Marcelo Santos
O registro é inusitado, uma vez que, nos bastidores da disputa pelo comando da Assembleia Legislativa, em janeiro, Aboudib chegou a deixar claro a deputados estaduais que preferia que os parlamentares escolhessem Vandinho Leite (PSDB) como presidente. 
O conselheiro já negou, por meio da assessoria de imprensa do TCES, à coluna ter tentado interferir no processo eleitoral do prédio vizinho. Mas mais de um deputado relatou ter ouvido, sem sombra de dúvidas, a predileção de Aboudib.
"A política e seus meandros", ironizou uma raposa política (não a de A Gazeta e sim outra), ao ver a foto. 
ARNALDINHO BORGO FICA NO PODEMOS
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que é filiado ao Podemos, esteve, no último dia 27, em Brasília e participou do Simpósio FRB: Governo Digital e a Municipalidade, evento da Fundação Republicana Brasileira (FRB).
A entidade é do Republicanos, partido que, no Espírito Santo, é presidido por Erick Musso.
Surgiram rumores, talvez devido à ida de Arnaldinho a tal evento, de que o prefeito pretendia sair do Podemos e se filiar ao Republicanos, que já tem o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
Em entrevista à coluna nesta segunda-feira (3), entretanto, Arnaldinho rechaçou a possibilidade. 
"Estive segunda-feira na fundação do Republicanos como palestrante e depois participei de uma mesa redonda para falar o que Vila Velha aplicou para se tornar a cidade com melhor ambiente empresarial do Espírito Santo. Tenho uma relação muito boa com o Republicanos, mas não houve nenhum convite (para se filiar ao partido)", afirmou.
"Não tenho interesse em sair do Podemos, me identifico com o partido. Eu me relaciono muito bem com Gilson (Daniel, presidente estadual do Podemos) e Victor (Linhalis, ex-vice-prefeito de Vila Velha e deputado federal pelo Podemos). Não passa pela minha cabeça (a desfiliação)", arrematou Arnaldinho.
Ele também disse ver com bons olhos a possível entrada do partido na federação formada por Cidadania e PSDB.
DAVI ESMAEL PREFERE MAZINHO
O vereador de Vitória Davi Esmael (PSD) afirmou, durante a sessão da Câmara da cidade desta segunda-feira (3) que, entre os nomes "colocados até agora" como possíveis candidatos a prefeito da capital do Espírito Santo, o que mais o agrada é o do deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB).
Mazinho foi vereador de Vitória e disputou a prefeitura em 2020 pelo PSD. Nesta segunda, ele discursou brevemente no plenário do Legislativo municipal e ouviu o elogio.
Davi Esmael, porém, é aliado do prefeito Lorenzo Pazolini, que deve tentar a reeleição. 
"O prefeito não se manifestou ainda (quanto a disputar mais um mandato). Também aguardo o posicionamento político do deputado (estadual) Assumção (PL), um legítimo representante da direita", respondeu Davi após ser questionado pela coluna.

Correção

03/04/2023 - 6:38
Mesmo consultando o Diário Oficial e o Portal da Transparência, a coluna conseguiu errar a grafia do nome de Helmut Mutiz D'Auvila. Na versão original deste texto, faltou o "i" em Mutiz. A correção foi feita.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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