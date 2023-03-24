O que acontece no ES se o Podemos se unir ao Cidadania e ao PSDB

Federação, com o Podemos, teria seis deputados na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ana Salles/Ales

O Podemos pode se unir à federação formada por Cidadania e PSDB. Não há nada decidido, as discussões ainda ocorrem entre os partidos e, para que a parceria seja selada, o acordo tem que envolver essas legendas nacionalmente.

Na hipótese de o Podemos formalizar a aliança, as três siglas atuariam conjuntamente nas eleições de 2024.

De acordo com o secretário-geral do Cidadania no Espírito Santo, Deyvid Hehr, deputados federais e estaduais do partido de todo o país reuniram-se, de forma híbrida (presencialmente e on-line), na quarta-feira (22) e deram sinal verde para a continuidade das conversas, que começaram no ano passado.

"Deliberaram, à unanimidade, pela aprovação da entrada do Podemos na federação. Essa deliberação vai ter que passar ainda pelos diretórios do Cidadania e do PSDB. E pelo diretório do Podemos", ponderou Hehr.

Fabrício Gandini, que preside o Cidadania no estado e tem assento na Assembleia Legislativa, participou da reunião.

O Cidadania tem, ao todo, cinco deputados federais e 17 estaduais.

Em território capixaba, o partido conta apenas com Gandini na Assembleia e não possui deputado federal.

Se o ingresso do Podemos na federação se confirmar, o grupo seria "a maior força política do estado", avaliou o secretário-geral estadual do Cidadania.

"Ficaria a maior bancada da Assembleia, com os deputados Vandinho Leite e Mazinho dos Anjos, dos PSDB; Fabrício Gandini, do Cidadania; Allan Ferreira, Lucas Scaramussa e Marcelo Santos, do Podemos", projetou.

"Além dos deputados federais que hoje são do Podemos, o Gilson Daniel e o Victor Linhalis", completou Hehr.

Na verdade, os partidos federados não formam exatamente uma bancada. Embora tenham que decidir juntos questões eleitorais, na Assembleia o Cidadania tem um líder, Gandini, e o PSDB, outro, Vandinho.

Mas, como força política, sim, a federação "turbinada" com o Podemos seria bastante representativa no Espírito Santo.

Por aqui, não há empecilhos para a união, de acordo com Gilson Daniel, que é o presidente estadual do Podemos, e com Oziel Andrade, vice-presidente do PSDB.

"Tenho bom relacionamento com Vandinho (presidente estadual do PSDB) e com Gandini. No Espírito Santo, não temos problema (para formar a federação). Seria bom para o Podemos", observou Gilson Daniel.

O cenário, entretanto, não é o mesmo em outros estados, em que há arestas a serem aparadas devido a possíveis disputas eleitorais entre membros dos três partidos.

Gilson Daniel frisou, em entrevista à coluna, que as conversas para a formação da federação já ultrapassaram o ponto de serem chamadas de embrionárias, mas também não estão tão avançadas a ponto de se vislumbrar que o martelo vai ser batido em breve.

Oziel Andrade, vice-presidente do PSDB no Espírito Santo, destacou que o novo presidente nacional do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é um dos principais entusiastas da entrada do Podemos na federação.

Mas, para o diálogo avançar no ninho tucano, é preciso resolver questões locais com a possível nova adesão ao grupo em outros estados.

O Podemos é um partido de centro-direita. O PSDB também pode ser assim considerado.

O Cidadania, em tese, é de centro-esquerda, mas o próprio Gandini já "virou à direita" e passou a se definir dessa forma, numa estratégia para conquistar o eleitorado.

A federação formada por Cidadania e PSDB é aliada ao governador Renato Casagrande (PSB), embora Gandini tenha se declarado independente e não mais integrante da base de apoio ao socialista.

O Podemos é aliado de primeira hora do governador. Logo, a junção de forças não afetaria a relação com o atual chefe do Palácio Anchieta.

ELEIÇÃO EM VITÓRIA

Isso contando apenas com os integrantes do Cidadania e do PSDB.

O Podemos não tem um nome forte óbvio em Vitória. "Mas vamos ter", adiantou Gilson Daniel.

Ele preferiu não revelar mais do que isso: "É estratégia nossa. Não posso falar agora".

"Só posso dizer que estamos na campanha para a reeleição de Arnaldinho Borgo (prefeito de Vila Velha), Anderson Bueno (prefeito de Viana), Jauhar (prefeito de Guaçuí) e Guerino Balestrassi (prefeito de Colatina), que são filiados ao Podemos", contemporizou o presidente estadual do partido.

Na Capital do Espírito Santo, o Podemos tinha o vereador Armandinho Fontoura, que não faz mais parte dos quadros da sigla.