O que acontece no ES se o Podemos se unir ao Cidadania e ao PSDB
Federação
O que acontece no ES se o Podemos se unir ao Cidadania e ao PSDB
Partido comandado por Gilson Daniel pode ingressar na federação já formada por tucanos, como Vandinho Leite, e pela sigla de Fabrício Gandini. Mas essa seria uma decisão nacional que envolve diversos fatores
Federação, com o Podemos, teria seis deputados na Assembleia Legislativa do Espírito SantoCrédito: Ana Salles/Ales
O Podemos pode se unir à federação formada por Cidadania e PSDB. Não há nada decidido, as discussões ainda ocorrem entre os partidos e, para que a parceria seja selada, o acordo tem que envolver essas legendas nacionalmente.
Na hipótese de o Podemos formalizar a aliança, as três siglas atuariam conjuntamente nas eleições de 2024.
De acordo com o secretário-geral do Cidadania no Espírito Santo, Deyvid Hehr, deputados federais e estaduais do partido de todo o país reuniram-se, de forma híbrida (presencialmente e on-line), na quarta-feira (22) e deram sinal verde para a continuidade das conversas, que começaram no ano passado.
"Deliberaram, à unanimidade, pela aprovação da entrada do Podemos na federação. Essa deliberação vai ter que passar ainda pelos diretórios do Cidadania e do PSDB. E pelo diretório do Podemos", ponderou Hehr.
Fabrício Gandini, que preside o Cidadania no estado e tem assento na Assembleia Legislativa, participou da reunião.
O Cidadania tem, ao todo, cinco deputados federais e 17 estaduais.
Em território capixaba, o partido conta apenas com Gandini na Assembleia e não possui deputado federal.
Se o ingresso do Podemos na federação se confirmar, o grupo seria "a maior força política do estado", avaliou o secretário-geral estadual do Cidadania.
"Ficaria a maior bancada da Assembleia, com os deputados Vandinho Leite e Mazinho dos Anjos, dos PSDB; Fabrício Gandini, do Cidadania; Allan Ferreira, Lucas Scaramussa e Marcelo Santos, do Podemos", projetou.
"Além dos deputados federais que hoje são do Podemos, o Gilson Daniel e o Victor Linhalis", completou Hehr.
Na verdade, os partidos federados não formam exatamente uma bancada. Embora tenham que decidir juntos questões eleitorais, na Assembleia o Cidadania tem um líder, Gandini, e o PSDB, outro, Vandinho.
Mas, como força política, sim, a federação "turbinada" com o Podemos seria bastante representativa no Espírito Santo.
Por aqui, não há empecilhos para a união, de acordo com Gilson Daniel, que é o presidente estadual do Podemos, e com Oziel Andrade, vice-presidente do PSDB.
"Tenho bom relacionamento com Vandinho (presidente estadual do PSDB) e com Gandini. No Espírito Santo, não temos problema (para formar a federação). Seria bom para o Podemos", observou Gilson Daniel.
O cenário, entretanto, não é o mesmo em outros estados, em que há arestas a serem aparadas devido a possíveis disputas eleitorais entre membros dos três partidos.
Gilson Daniel frisou, em entrevista à coluna, que as conversas para a formação da federação já ultrapassaram o ponto de serem chamadas de embrionárias, mas também não estão tão avançadas a ponto de se vislumbrar que o martelo vai ser batido em breve.
Oziel Andrade, vice-presidente do PSDB no Espírito Santo, destacou que o novo presidente nacional do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é um dos principais entusiastas da entrada do Podemos na federação.
Mas, para o diálogo avançar no ninho tucano, é preciso resolver questões locais com a possível nova adesão ao grupo em outros estados.
Isso contando apenas com os integrantes do Cidadania e do PSDB.
O Podemos não tem um nome forte óbvio em Vitória. "Mas vamos ter", adiantou Gilson Daniel.
Ele preferiu não revelar mais do que isso: "É estratégia nossa. Não posso falar agora".
"Só posso dizer que estamos na campanha para a reeleição de Arnaldinho Borgo (prefeito de Vila Velha), Anderson Bueno (prefeito de Viana), Jauhar (prefeito de Guaçuí) e Guerino Balestrassi (prefeito de Colatina), que são filiados ao Podemos", contemporizou o presidente estadual do partido.
Na Capital do Espírito Santo, o Podemos tinha o vereador Armandinho Fontoura, que não faz mais parte dos quadros da sigla.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.