Desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo aprovaram minuta de projeto de lei a ser enviado à Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva

Assim como os servidores do Poder Executivo , os do Judiciário vão receber 5% de reajuste salarial. A minuta do projeto de lei que institui o aumento foi aprovada nesta quinta-feira (30) à unanimidade pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

O texto ainda tem que ser enviado à Assembleia Legislativa, aprovado pelos deputados estaduais e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB) para passar a valer.

O projeto "reajusta os vencimentos dos servidores ativos, inativos, serventuários inativos e pensionistas deste Poder Judiciário em 5% (cinco por cento) a partir de 1º de abril de 2023".

O percentual é ligeiramente inferior à inflação acumulada em 2022 que, de acordo com o IPCA, fechou em 5,79%.

Your browser does not support the audio element. Servidores do Judiciário do ES vão ter 5% de reajuste salarial

O impacto, ou seja, quanto a medida vai custar aos cofres públicos, não foi mencionado na sessão do Pleno.

JUÍZES E DESEMBARGADORES

O aumento de 5% não vai ser aplicado nos contracheques dos juízes e desembargadores.

Os magistrados do Espírito Santo, contudo, também vão ter os vencimentos reajustados, graças a uma decisão tomada em Brasília.

O Congresso Nacional aprovou, em dezembro, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, em janeiro, um aumento salarial gradativo de 18% para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Isso provoca, automaticamente, um efeito cascata, como a coluna mostrou no final do ano passado. Não é preciso que o Tribunal de Justiça envie projeto de lei à Assembleia para que o reajuste aos salários dos juízes e desembargadores seja efetivado.

De acordo com o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei 234/02), a remuneração dos magistrados estaduais está diretamente relacionada aos ministros da Corte Suprema.

Assim, o subsídio de um desembargador do TJES tem que ser o correspondente a 90,25% do que recebe um ministro do STF. O salário de um juiz de Direito, por sua vez, é o equivalente a 95% do subsídio de um desembargador.

Já um juiz substituto conta com 90% do salário de um desembargador.

OS NOVOS SALÁRIOS DOS MAGISTRADOS

O salário de um desembargador do TJES vai passar dos atuais R$ 35,4 mil brutos para R$ 37,5 mil em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, vai chegar a R$ 41,8 mil.

do TJES vai passar dos atuais R$ 35,4 mil brutos para em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, vai chegar a O salário de um juiz de Direito vai sair dos atuais R$ 33,6 mil para R$ 35,7 mil em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, vai para R$ 39,6 mil.



vai sair dos atuais R$ 33,6 mil para em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, vai para O salário de um juiz substituto, que hoje é de R$ 31,9 mil, vai passar para R$ 33,8 mil em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, a cifra vai subir para R$ 37,6 mil.



A coluna questionou o TJES, por meio da assessoria de imprensa, quanto vão custar a concessão do reajuste aos servidores e o aumento nos salários dos juízes e desembargadores.

Não houve resposta até a publicação deste texto.

Eu poderia fazer uma conta "de padaria", como se diz, considerando ao menos os 280 juízes e os 30 desembargadores que integram o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ocorre que o impacto engloba também aposentados, pensionistas e o custo da contribuição patronal ao sistema previdenciário.

E há ainda a ampliação do teto salarial. Os salários dos servidores do Judiciário estadual estão limitados ao valor pago aos desembargadores.