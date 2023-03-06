O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deve enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei com a previsão de reajuste salarial para os servidores estaduais. O texto deve encaminhado nas próximas semanas para que os novos vencimentos já sejam pagos em abril.
O percentual que será concedido e as categorias que vão ser contempladas também não foram detalhados por Casagrande. Em 28 de fevereiro, durante lançamento do planejamento estratégico, o chefe do Executivo estadual já havia falado sobre o aumento tanto nos salários quanto em benefícios, como tíquete-alimentação.
O último aumento do funcionalismo aconteceu em fevereiro do ano passado, quando os servidores tiveram um reajuste linear de 6%.
“Este ano nós vamos dar um reajuste linear para o servidores, mas o percentual não está definido ainda. Estou discutindo com a equipe. Vamos vendo os primeiros meses de receita para ver até onde a gente pode (reajustar), mas algum reajuste linear eu darei este ano sim”, afirmou durante o planejamento estratégico.
O percentual de reajuste do tíquete também não foi definido também. A declaração foi dada pelo governo durante o lançamento do Plano Estratégico 2023-2026, com os principais projetos da gestão para o período, entre obras e outras ações previstas.
Reajuste salarial para servidores do ES sairá em abril, diz Casagrande