Reajuste salarial para servidores do ES sairá em abril, diz Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deve enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei com a previsão de reajuste salarial para os servidores estaduais. O texto deve encaminhado nas próximas semanas para que os novos vencimentos já sejam pagos em abril.

O percentual que será concedido e as categorias que vão ser contempladas também não foram detalhados por Casagrande. Em 28 de fevereiro, durante lançamento do planejamento estratégico, o chefe do Executivo estadual já havia falado sobre o aumento tanto nos salários quanto em benefícios, como tíquete-alimentação.

O último aumento do funcionalismo aconteceu em fevereiro do ano passado, quando os servidores tiveram um reajuste linear de 6%.

O governador Renato Casagrande durante anúncio do Planejamento estratérgico 2023/2026 Crédito: Carlos Alberto Silva

“Este ano nós vamos dar um reajuste linear para o servidores, mas o percentual não está definido ainda. Estou discutindo com a equipe. Vamos vendo os primeiros meses de receita para ver até onde a gente pode (reajustar), mas algum reajuste linear eu darei este ano sim”, afirmou durante o planejamento estratégico.