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Eleições 2018

Casagrande não vai se encontrar com Ciro Gomes no ES

Candidato à Presidência da República pelo PDT vai fazer campanha na Serra neste sábado (3)

Públicado em 

02 set 2022 às 17:09
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

Ciro Gomes recebeu o governador Renato Casagrande em live nesta terça-feira (24)
Ciro Gomes recebeu o governador Renato Casagrande em live nesta terça-feira (24) Crédito: Reprodução/YouTube Ciro Gomes
O governador Renato Casagrande (PSB) apoiou o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) para a Presidência da República em 2018. Na ocasião, foi à Serra, reduto do agora prefeito Sérgio Vidigal, principal nome do PDT no Espírito Santo, quando Ciro também foi lá.
O socialista chegou a discursar no evento em apoio ao presidenciável. 
Quatro anos depois, Casagrande é novamente candidato ao Palácio Anchieta e Ciro, ao Planalto.
Desta vez, entretanto, os dois não vão se encontrar. O governador já declarou voto em Lula e afirmou que, no caso de visitas de candidatos, poderia recebê-los protocolarmente, na sede do governo estadual, desempenhando o papel de chefe do Executivo estadual. 
Mas isso não poderia ser visto como apoio político. Ir a um comício, só se fosse o do Lula.
A candidata Simone Tebet (MDB), por exemplo, foi recepcionada por Casagrande em julho, depois de ele já ter se perfilado eleitoralmente com o ex-presidente petista.
Ciro Gomes vai estar, mais uma vez, na Serra, neste sábado (3), em campanha. 
Casagrande não vai comparecer. Enquanto o pedetista estiver pedindo votos, o governador vai fazer o mesmo, mas em Viana.

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Não vai haver nem um encontro protocolar, como ocorreu com Tebet, de acordo com a assessoria do candidato do PSB.
Em dezembro de 2021, quando ainda era pré-candidato, Ciro Gomes esteve no Espírito Santo e pediu o apoio de Casagrande. Ele foi recebido pelo socialista para tomar um café.
Em maio deste ano, o socialista foi entrevistado pelo pedetista, na live Ciro Games.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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