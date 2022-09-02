Casagrande não vai se encontrar com Ciro Gomes no ES

Ciro Gomes recebeu o governador Renato Casagrande em live nesta terça-feira (24) Crédito: Reprodução/YouTube Ciro Gomes

O governador Renato Casagrande (PSB) apoiou o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) para a Presidência da República em 2018. Na ocasião, foi à Serra, reduto do agora prefeito Sérgio Vidigal, principal nome do PDT no Espírito Santo, quando Ciro também foi lá.

O socialista chegou a discursar no evento em apoio ao presidenciável.

Quatro anos depois, Casagrande é novamente candidato ao Palácio Anchieta e Ciro, ao Planalto.

Desta vez, entretanto, os dois não vão se encontrar. O governador já declarou voto em Lula e afirmou que, no caso de visitas de candidatos, poderia recebê-los protocolarmente, na sede do governo estadual, desempenhando o papel de chefe do Executivo estadual.

A candidata Simone Tebet (MDB), por exemplo, foi recepcionada por Casagrande em julho, depois de ele já ter se perfilado eleitoralmente com o ex-presidente petista.

Casagrande não vai comparecer. Enquanto o pedetista estiver pedindo votos, o governador vai fazer o mesmo, mas em Viana.