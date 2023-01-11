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Leonel Ximenes

Zico vem mais uma vez ao ES lançar livro sobre seus gols

O primeiro lançamento foi em novembro; quem comprar a obra terá direito a uma foto ao lado do eterno craque do Fla

Públicado em 

11 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

“A História de Todos os Gols de Zico” tem 280 páginas e capa dura
O livro “A História de Todos os Gols de Zico” tem 280 páginas e capa dura Crédito: Divulgação
Maior craque da história do Flamengo, Zico estará no Espírito Santo, na próxima terça-feira (17), para autografar “A História de Todos os Gols de Zico”, livro que apresenta pela primeira vez os detalhes históricos de todos os gols marcados pelo Galinho de Quintino. A noite de autógrafos será realizada no Colégio Lusíadas, em Campo Grande (Cariacica), às 18h. É a segunda vez que o ex-atacante vem ao Estado lançar o livro. A primeira foi em novembro do ano passado, em Vitória.
De falta, rolando, de pênalti, cabeça, calcanhar, de letra e até de bunda, sem querer, todos os gols da carreira do craque rubro-negro são descritos no livro, de 280 páginas em capa dura, que custa R$ 200. O lançamento é da Tinta Negra Bazar Editorial.

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Cada capítulo é um ano da história da vida profissional do jogador mencionando datas, locais e adversários em ordem cronológica. Também constam a relação de gols, estatísticas, rankings, e curiosidades, entre outras informações.

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“A História de Todos os Gols de Zico” tem prefácios do jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, de George Helal e do Maestro Júnior.
Quem comprar o livro terá direito a uma foto com Zico e receberá uma dedicatória feita exclusivamente na obra. O exemplar pode ser adquirido antecipadamente e retirado na noite de autógrafo mediante apresentação do comprovante de compra. Pix: 20.535.154/0001-95 / Picpay: @eliton.perini
Quem está trazendo o ex-jogador é a FAP Eventos Esportivos e o evento conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Cariacica (Semesp). Mais informações pelo telefone (27) 99687-0870.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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