Zico vem mais uma vez ao ES lançar livro sobre seus gols

O livro “A História de Todos os Gols de Zico” tem 280 páginas e capa dura Crédito: Divulgação

Maior craque da história do Flamengo, Zico estará no Espírito Santo, na próxima terça-feira (17), para autografar “A História de Todos os Gols de Zico”, livro que apresenta pela primeira vez os detalhes históricos de todos os gols marcados pelo Galinho de Quintino. A noite de autógrafos será realizada no Colégio Lusíadas, em Campo Grande (Cariacica), às 18h. É a segunda vez que o ex-atacante vem ao Estado lançar o livro. A primeira foi em novembro do ano passado, em Vitória

De falta, rolando, de pênalti, cabeça, calcanhar, de letra e até de bunda, sem querer, todos os gols da carreira do craque rubro-negro são descritos no livro, de 280 páginas em capa dura, que custa R$ 200. O lançamento é da Tinta Negra Bazar Editorial.

Cada capítulo é um ano da história da vida profissional do jogador mencionando datas, locais e adversários em ordem cronológica. Também constam a relação de gols, estatísticas, rankings, e curiosidades, entre outras informações.

“A História de Todos os Gols de Zico” tem prefácios do jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, de George Helal e do Maestro Júnior.

Quem comprar o livro terá direito a uma foto com Zico e receberá uma dedicatória feita exclusivamente na obra. O exemplar pode ser adquirido antecipadamente e retirado na noite de autógrafo mediante apresentação do comprovante de compra. Pix: 20.535.154/0001-95 / Picpay: @eliton.perini