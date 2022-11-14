Zico vem ao ES lançar livro e ministrar palestra neste mês

O ex-jogador Zico Crédito: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress

Os rubro-negros capixabas de carteirinha terão duas oportunidades de encontrar com Zico neste mês de novembro. O ex-atleta vem a Vitória na próxima semana passar três dias e marcar presença em dois eventos abertos ao público, mas com vagas limitadas: o primeiro é o lançamento de um livro sobre sua história; e o segundo é uma palestra motivacional sobre liderança.

A previsão é que a lenda do futebol chegue ao Espírito Santo na segunda-feira (21) e siga para o primeiro compromisso no Iate Clube do ES, na Praia do Canto, em Vitória. Por lá, acontece a noite de autógrafos do livro "A História de Todos os Gols de Zico" a partir das 18h.

Para participar, os interessados devem adquirir o passaporte por R$ 200, que garante um exemplar da obra com direito a dedicatória, além do encontro com o Galinho de Quintino, uma foto oficial e um autógrafo na camisa que estiver usando no momento. Segundo Eliton Perini, empresário que organiza o evento, são apenas 200 vagas que devem ser reservadas pelo WhatsApp (27) 99687-0870.

"Não teremos venda na hora. No dia, será feita apenas a entrega do livro no Iate Clube e as demais atividades. Através do telefone, a pessoa faz a compra do passaporte, que contém o livro e dará direito à experiência de tirar uma foto oficial com o Zico, tirada pelo nosso fotógrafo, uma dedicatória exclusiva e um autógrafo na camisa que a pessoa estiver vestindo", detalha ao HZ.

A obra foi produzida pela tríade de rubro-negros Bruno Lucena, Mário Helvécio e Marcelo Abinader e narra de forma inédita e minuciosa a história dos gols de um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial. A sinopse destaca que "cada capítulo é um ano da história da vida profissional do jogador mencionando datas, locais e adversários em ordem cronológica e, para o deleite do leitor, além da relação de gols, os autores apresentam também, estatísticas, rankings, curiosidades e afins".

PALESTRA

A agenda de Zico ainda inclui uma palestra sobre Liderança na terça-feira, dia 22 de novembro, no Espaço Patrick Ribeiro, também na Capital. Em suas palestras, o Galinho fala de maneira informal, beirando um bate-papo, sobre sua rica experiência como jogador, técnico e gestor esportivo. Toda esta carreira de sucesso é contada como tema motivador em suas palestras, que realiza em empresas e entidades, no Brasil e no exterior. As entradas vão de R$ 60 a R$ 350 e estão à venda no site blueticket.com.br.

"Neste ano, a palestra sobre liderança já foi executada em Teresina, com 1800 pessoas, duas vezes em Brasília, Fortaleza e, agora, em Vitória. Nela, Zico fala sobre lideranças, afinal ele foi um líder não só dentro de campo. Ele é um gestor de empresas, família, foi técnico. É um líder em várias situações", pontua Eliton.

Após os compromissos, Zico parte na quarta-feira (23) para novas agendas pelo país.

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