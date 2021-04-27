Vitória prevê economizar R$ 1,9 milhão com veículos em 2021

A Prefeitura de Vitória
planeja economizar R$ 1,9 milhão, anualmente, com a redução de custos da sua frota de veículos, incluindo locação, consumo de combustível e manutenção. A redução de custo, mensal, é de R$ 158 mil aproximadamente.
A redução foi possível, segundo a PMV, com a supressão ou rescisão de contratos e com a redução de locação de veículos de passeio, vans e caminhonetes.
A maior economia é proveniente da diminuição da locação de 26 veículos, proporcionando uma economia mensal de R$ 125,8 mil e R$ 1,5 milhão por ano. Em relação ao consumo de combustível, a prefeitura da Capital prevê economizar R$ 17,7 mil por mês e quase R$ 212 mil anualmente.
O contrato de manutenção da frota própria da PMV foi também redimensionado, proporcionando uma economia mensal de R$ 15 mil e de R$ 181 mil por ano.
O prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) afirmou que os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória não serão prejudicados com a redução do números de veículos à disposição da PMV: “Conseguimos a redução de custo de quase R$ 2 milhões por ano com a racionalização do uso da frota municipal”.