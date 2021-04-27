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Leonel Ximenes

Vitória prevê economizar R$ 1,9 milhão com veículos em 2021

Redução de custo vai afetar as atividades de locação, consumo de combustível e contrato de manutenção

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 18:29

Públicado em 

27 abr 2021 às 18:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Prefeitura de Vitória - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Prefeitura diz que serviços públicos não serão prejudicados com menos veículos Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória planeja economizar R$ 1,9 milhão, anualmente, com a redução de custos da sua frota de veículos, incluindo locação, consumo de combustível e manutenção. A redução de custo, mensal, é de R$ 158 mil aproximadamente.
A redução foi possível, segundo a PMV, com a supressão ou rescisão de contratos e com a redução de locação de veículos de passeio, vans e caminhonetes.
A maior economia é proveniente da diminuição da locação de 26 veículos, proporcionando uma economia mensal de R$ 125,8 mil e R$ 1,5 milhão por ano. Em relação ao consumo de combustível, a prefeitura da Capital prevê economizar R$ 17,7 mil por mês e quase R$ 212 mil anualmente.

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O contrato de manutenção da frota própria da PMV foi também redimensionado, proporcionando uma economia mensal de R$ 15 mil e de R$ 181 mil por ano.
prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) afirmou que os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória não serão prejudicados com a redução do números de veículos à disposição da PMV: “Conseguimos a redução de custo de quase R$ 2 milhões por ano com a racionalização do uso da frota municipal”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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