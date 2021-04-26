Etapa final de integração do Transcol com os ônibus de Vitória é adiada

Os capixabas que aguardavam pela conclusão da integração dos ônibus do sistema Transcol com os municipais de Vitória terão que esperar mais um pouco. É que o início da última etapa do processo foi adiada mais uma vez.
Prevista inicialmente para o dia 7 de março, a etapa final da integração foi adiada para o fim daquele mês. Na época, foi justificado que a alteração do prazo aconteceu por conta de questões técnicas e administrativas, além de ajustes que estavam sendo realizados pelas equipes da Semobi, da Ceturb e da Prefeitura de Vitória.
Apesar do prazo ter sido estendido para o final de março, uma nova data para a conclusão da integração deve ser anunciada somente no final de abril, segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
De acordo com a Semobi, a prorrogação do início da circulação foi suspensa devido à pandemia, levando em consideração as restrições e fases de testes que precisaram parar.
Por nota, a secretaria destacou ainda que não haverá alterações nas linhas e nos itinerários. "Os ajustes serão realizados pontualmente, à medida que forem identificadas necessidades para melhoria do serviço".
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) também ressaltou que o atraso para a implementação integral foi motivado pelos decretos de restrição de circulação no transporte público devido a pandemia, e destaca ainda que apesar das limitações, o processo de preparação, elaboração e planejamento para interação do transporte público de Vitória com o do governo do Estado não foi interrompido.
O QUE É A INTEGRAÇÃO?
A novidade deste sistema é que os passageiros poderão fazer a integração de uma linha alimentadora de Vitória com uma linha troncal (Transcol) e vice-versa por meio de terminais virtuais de integração, localizados em pontos específicos de grande movimento na Capital.
O passageiro que embarcar numa linha alimentadora de Vitória terá até uma hora para validar seu cartão em um terminal virtual e embarcar numa linha troncal sem pagar uma nova tarifa. Já quem vem de uma linha troncal (Transcol), terá até duas horas para efetuar o mesmo procedimento e embarcar numa linha alimentadora municipal.
Os terminais virtuais ficarão localizados em seis pontos da Capital: Shopping Vitória, Shopping Boulevard (Reta da Penha), Portal do Príncipe (Rodoviária), Pracinha de Eucalipto (Maruípe), antigo terminal Aquaviário do Dom Bosco e na Avenida Serafim Derenzi, em São Pedro. Em nota, a Semobi informou que não haverá a necessidade de instalação de equipamentos e nem implantação de estruturas físicas nos terminais virtuais.
OS PROCESSOS
A Integração do sistema de transporte coletivo municipal com o sistema Transcol começou a ser preparada ainda em 2019. Primeiro, foi necessário realizar a troca do sistema de bilhetagem para um sistema mais moderno. Para que os usuários de bilhetagem eletrônica não precisassem trocar seus cartões, foi realizada a migração dos dados dos usuários de um sistema de bilhetagem para o outro de maneira embarcada, nos próprios coletivos, caracterizando a primeira etapa da integração.
Posteriormente, os usuários do sistema Transcol também realizaram o procedimento e foi lançado o novo cartão do sistema - o CartãoGV, que se tornou o cartão oficialmente usado pelos sistemas metropolitanos e municipais. Os cartões migrados se tornaram CartãoGV automaticamente, correspondendo a segunda etapa.
Já a terceira etapa da integração permitiu utilizar o mesmo Cartão de bilhetagem – CartãoGV – em qualquer um dos sistemas de transporte. Assim, o passageiro com o cartão antigo do município de Vitória, e que realizou a migração, podia utilizar também o transporte metropolitano, o Transcol. A integração por meio dos terminais virtuais é a última fase deste processo.