Vitória retoma cobrança nos parquímetros e compartilhamento de bicicletas

Os bairros contemplados com o estacionamento rotativo são Bento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim. Os valores cobrados pelo uso do estacionamento variam de acordo com o tempo de permanência.

Já o empréstimo de bicicletas pelo Bike Vitória funciona com passes diários, mensais ou anuais. Os usuários que possuíam passes ativos para uso no momento que o serviço foi suspenso tiveram a opção de prorrogar os créditos ou solicitar o ressarcimento. Aqueles que precisarem tirar dúvidas ou quiserem mais informações podem entrar em contato por meio do número de telefone 4003-4704.