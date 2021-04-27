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Na Capital

Vitória retoma cobrança nos parquímetros e compartilhamento de bicicletas

Serviços estavam suspensos desde março, como forma de ajudar a conter o avanço do coronavírus na cidade

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2021 às 08:31
Parquímetro em Vitória: arrecadação não está sendo divulgada
Parquímetro voltou a funcionar em Vitória Crédito: Arquivo AG
O estacionamento rotativo e o Bike Vitória voltaram a funcionar na Capital nesta segunda-feira (26). Os serviços estavam suspensos há mais de um mês, como forma de ajudar a conter o avanço do coronavírus. Os parquímetros estão espalhados por 10 bairros, enquanto as bicicletas estão disponíveis em 31 estações espalhadas pela cidade. 
Os bairros contemplados com o estacionamento rotativo são Bento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim. Os valores cobrados pelo uso do estacionamento variam de acordo com o tempo de permanência.
Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Estações do Bike Vitória na orla de Camburi. São 31 pontos de empréstimo espalhados pela cidade Crédito: André Sobral/PMV
Já o empréstimo de bicicletas pelo Bike Vitória funciona com passes diários, mensais ou anuais. Os usuários que possuíam passes ativos para uso no momento que o serviço foi suspenso tiveram a opção de prorrogar os créditos ou solicitar o ressarcimento. Aqueles que precisarem tirar dúvidas ou quiserem mais informações podem entrar em contato por meio do número de telefone 4003-4704.

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