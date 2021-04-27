Lindenberg ganha quatro faixas em trecho na Glória para melhorar o trânsito

Lindenberg ganhou quatro faixas em trecho na Glória para melhorar o trânsito. Estacionamento foi extinto Crédito: Adessandro Reis/PMVV

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O trecho da Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha , no trecho entre o semáforo próximo à garagem da Fábrica de Chocolates Garoto até o cruzamento com a Rua Santa Terezinha, passou a contar com quatro faixas de rolagem para veículo. A nova pintura e sinalização horizontal foi realizada no último domingo (25). A faixa extra é para uso preferencial dos ônibus e veículos de emergência.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o projeto é um trabalho em conjunto da coordenação e das gerências de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. O objetivo é dar maior fluidez ao trânsito, impactando até o cruzamento de acesso do Terminal do Ibes, principalmente nos horários de pico.

Para estas mudanças, foram necessárias intervenções nas calçadas, com retirada dos prolongamentos que abrigavam as vagas de estacionamento. Novas placas indicando a proibição de estacionamento também já foram instaladas. Em frente ao Pronto Atendimento da Glória permanecem quatro vagas, de parada rápida, para embarque e desembarque.

O Secretário Municipal de Defesa Social de Trânsito, tenente-coronel Geovanio Ribeiro, ressalta que esta é uma medida simples, diante dos benefícios que trará ao cidadão que precisa passar no local. “Esta é uma medida simples, mas com impacto grande na mobilidade da região, além de ser uma demanda antiga da nossa população. Nosso objetivo é melhorar a vazão do trânsito, diminuindo a retenção nos horários de pico. A melhora terá impacto inclusive no acesso das ambulâncias que se encaminham ao PA da Glória”.