Prefeitura de Vitória recua e suspende cobrança do rotativo

A coluna publicou nesta sexta-feira (19)
que a cobrança dos parquímetros continuava em vigor, o que causou muita insatisfação, principalmente nas redes sociais. Muitos argumentavam que não tinha sentido em manter a cobrança com o comércio fechado e a reduzida circulação de veículos e pessoas.
Inicialmente a Prefeitura de Vitória sustentou que a cobrança deveria ser mantida porque, supostamente, seria um fator inibidor de circulação e aglomeração de pessoas. Mas, ao longo da tarde, após a matéria da coluna ter publicada, o prefeito Lorenzo Pazolini e sua equipe chegaram à conclusão que o melhor era suspender a cobrança do estacionamento rotativo.
A portaria, do secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Alex Mariano, já foi assinada e será publicada daqui a pouco no Diário Oficial do município.
"Como adoção de medidas restritivas à propagação do vírus SarsCov-2, fica suspensa a cobrança de estacionamento rotativo no município de Vitória, como medida de restrição de circulação em relação aos colaboradores da empresa concessionária em preservação da integridade e saúde, a fim de evitar a exposição dos mesmos à possibilidade de contágio. A suspensão se dará até o dia 31/03/2021", diz a portaria.
No ano passado, na gestão do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), a Prefeitura de Vitória suspendeu a cobrança por quase dois meses, de 20 de março a 25 de maio, durante o período inicial da pandemia do novo coronavírus.
Na época, segundo a PMV, a suspensão da cobrança foi acertada com a empresa concessionária do serviço por causa da diminuição da circulação de veículos na Capital. Entretanto, em maio de 2020, Vitória teve aumento no movimento diário de cerca de 45 mil veículos (crescimento de 17%), o que levou a prefeitura a autorizar a volta dos parquímetros.