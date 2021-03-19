Prefeitura de Vitória recua e suspende cobrança do rotativo

Parquímetros não cobrarão até o dia 31 de março. Crédito: André Sobral/PMV

A Prefeitura de Vitória acaba de suspender a cobrança do estacionamento rotativo na cidade. A medida vale até o próximo dia 31, quando está previsto o fim do período de quarentena com as medidas restritivas para frear o crescimento da pandemia de Covid-19 no Estado.

A coluna publicou nesta sexta-feira (19) que a cobrança dos parquímetros continuava em vigor, o que causou muita insatisfação, principalmente nas redes sociais. Muitos argumentavam que não tinha sentido em manter a cobrança com o comércio fechado e a reduzida circulação de veículos e pessoas.

Inicialmente a Prefeitura de Vitória sustentou que a cobrança deveria ser mantida porque, supostamente, seria um fator inibidor de circulação e aglomeração de pessoas. Mas, ao longo da tarde, após a matéria da coluna ter publicada, o prefeito Lorenzo Pazolini e sua equipe chegaram à conclusão que o melhor era suspender a cobrança do estacionamento rotativo.

A portaria, do secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Alex Mariano, já foi assinada e será publicada daqui a pouco no Diário Oficial do município.

"Como adoção de medidas restritivas à propagação do vírus SarsCov-2, fica suspensa a cobrança de estacionamento rotativo no município de Vitória, como medida de restrição de circulação em relação aos colaboradores da empresa concessionária em preservação da integridade e saúde, a fim de evitar a exposição dos mesmos à possibilidade de contágio. A suspensão se dará até o dia 31/03/2021", diz a portaria.

No ano passado, na gestão do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), a Prefeitura de Vitória suspendeu a cobrança por quase dois meses, de 20 de março a 25 de maio, durante o período inicial da pandemia do novo coronavírus.