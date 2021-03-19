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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória recua e suspende cobrança do rotativo

Coluna publicou nesta sexta (19) que parquímetros estavam em operação em plena quarentena

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:58

Públicado em 

19 mar 2021 às 18:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Parquímetros não cobrarão até o dia 31 de março.
Parquímetros não cobrarão até o dia 31 de março. Crédito: André Sobral/PMV
A Prefeitura de Vitória acaba de suspender a cobrança do estacionamento rotativo na cidade. A medida vale até o próximo dia 31, quando está previsto o fim do período de quarentena com as medidas restritivas para frear o crescimento da pandemia de Covid-19 no Estado.
A coluna publicou nesta sexta-feira (19) que a cobrança dos parquímetros continuava em vigor, o que causou muita insatisfação, principalmente nas redes sociais. Muitos argumentavam que não tinha sentido em manter a cobrança com o comércio fechado e a reduzida circulação de veículos e pessoas.
Inicialmente a Prefeitura de Vitória sustentou que a cobrança deveria ser mantida porque, supostamente, seria um fator inibidor de circulação e aglomeração de pessoas. Mas, ao longo da tarde, após a matéria da coluna ter publicada, o prefeito Lorenzo Pazolini e sua equipe chegaram à conclusão que o melhor era suspender a cobrança do estacionamento rotativo.
A portaria, do secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Alex Mariano, já foi assinada e será publicada daqui a pouco no Diário Oficial do município.
"Como adoção de medidas restritivas à propagação do vírus SarsCov-2, fica suspensa a cobrança de estacionamento rotativo no município de Vitória, como medida de restrição de circulação em relação aos colaboradores da empresa concessionária em preservação da integridade e saúde, a fim de evitar a exposição dos mesmos à possibilidade de contágio.   A suspensão se dará até o dia 31/03/2021", diz a portaria.
No ano passado, na gestão do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), a Prefeitura de Vitória suspendeu a cobrança por quase dois meses, de 20 de março a 25 de maio, durante o período inicial da pandemia do novo coronavírus.
Na época, segundo a PMV, a suspensão da cobrança foi acertada com a empresa concessionária do serviço por causa da diminuição da circulação de veículos na Capital. Entretanto, em maio de 2020, Vitória teve aumento no movimento diário de cerca de 45 mil veículos (crescimento de 17%), o que levou a prefeitura a autorizar a volta dos parquímetros.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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