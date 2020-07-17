A cobrança do rotativo em Cariacica deixa de existir na cidade a partir deste sábado (07) Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Your browser does not support the audio element. Estacionamento rotativo em Cariacica volta a funcionar este ano, diz prefeitura

Prefeitura de Cariacica quer implantar estacionamento rotativo em 88 ruas de pelo menos cinco bairros da cidade: Campo Grande, Cariacica Sede, Itacibá, Jardim América e Alto Laje. A previsão é de que em Campo Grande o serviço retorne ainda este ano, e nas outras regiões a operação deve começar a partir do ano que vem.

Campo Grande, o sistema chegou a ser implantado por uma concessionária em 2017, mas Em, o sistema chegou a ser implantado por uma concessionária em 2017, mas a concessão foi encerrada em março deste ano porque a prefeitura alegou que a empresa não cumpriu várias prerrogativas contratuais. A empresa recebeu uma multa de R$ 800 mil, segundo a prefeitura.

Arquivos & Anexos Veja lista de ruas que podem receber o rotativo em Cariacica Tamanho do arquivo: 413kb Baixar

A prefeitura publicou um decreto nesta sexta-feira (17) regulamentando a exploração do serviço. Agora, a administração quer voltar com o estacionamento rotativo na cidade por operação própria, ou seja, com a fiscalização e cobrança a cargo da própria prefeitura, sem um modelo de concessão. No decreto, o prefeito Geraldo Luzia de Oliveira, o Juninho , estabelece áreas com potencial para receber o estacionamento rotativo, contemplando cinco bairros.

Ele também define regras para a exploração do serviço: quando for implantado, o período de cobrança pelas vagas será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, de 8h às 14h. O estacionamento será livre aos domingos e feriados e fora desses horários estabelecidos de segunda a sábado. Um veículo poderá usar uma mesma vaga por no máximo três horas. Veja os valores que serão cobrados:

Veículos de quatro ou três rodas: R$ 2,00 a hora, sendo possível o fracionamento do valor



R$ 2,00 a hora, sendo possível o fracionamento do valor Veículos de duas rodas: R$ 1,00 a hora sendo possível o fracionamento do valor



Ficarão isentos de pagamento do estacionamento rotativo, os idosos, as pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção e gestantes, por período de 180 minutos, desde que estacionados com seu veículo em vagas destinadas, devidamente sinalizadas.

Os créditos do estacionamento rotativo poderão ser adquiridos, segundo a prefeitura, por pontos venda móveis ou fixos, aplicativos digitais e parquímetros. Para resolver a parte tecnológica, a prefeitura vai contratar uma empresa, mas a fiscalização será de responsabilidade do poder público.