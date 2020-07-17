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Estacionamento rotativo em Cariacica volta a funcionar este ano, diz prefeitura

Em novo decreto, o prefeito Geraldo Luzia de Oliveira, o Juninho, estabelece áreas com potencial para que a cobrança pelo estacionamento passe a valer, contemplando cinco bairros. Fonte da prefeitura diz que em Campo Grande começa este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 11:02

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 11:02

A cobrança do rotativo em Cariacica deixa de existir na cidade a partir deste sábado (07)
A cobrança do rotativo em Cariacica deixa de existir na cidade a partir deste sábado (07) Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
Estacionamento rotativo em Cariacica volta a funcionar este ano, diz prefeitura
Prefeitura de Cariacica quer implantar estacionamento rotativo em 88 ruas de pelo menos cinco bairros da cidade: Campo Grande, Cariacica Sede, Itacibá, Jardim América e Alto Laje. A previsão é de que em Campo Grande o serviço retorne ainda este ano, e nas outras regiões a operação deve começar a partir do ano que vem.
Em Campo Grande, o sistema chegou a ser implantado por uma concessionária em 2017, mas a concessão foi encerrada em março deste ano porque a prefeitura alegou que a empresa não cumpriu várias prerrogativas contratuais. A empresa recebeu uma multa de R$ 800 mil, segundo a prefeitura. 

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Veja lista de ruas que podem receber o rotativo em Cariacica

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A prefeitura publicou um decreto nesta sexta-feira (17) regulamentando a exploração do serviço. Agora, a administração quer voltar com o estacionamento rotativo na cidade por operação própria, ou seja, com a fiscalização e cobrança a cargo da própria prefeitura, sem um modelo de concessão. No decreto, o prefeito Geraldo Luzia de Oliveira, o Juninho, estabelece áreas com potencial para receber o estacionamento rotativo, contemplando cinco bairros.
Ele também define regras para a exploração do serviço: quando for implantado, o período de cobrança pelas vagas será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, de 8h às 14h. O estacionamento será livre aos domingos e feriados e fora desses horários estabelecidos de segunda a sábado. Um veículo poderá usar uma mesma vaga por no máximo três horas. Veja os valores que serão cobrados:
  • Veículos de quatro ou três rodas: R$ 2,00 a hora, sendo possível o fracionamento do valor
  • Veículos de duas rodas: R$ 1,00 a hora sendo possível o fracionamento do valor
Ficarão isentos de pagamento do estacionamento rotativo, os idosos, as pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção e gestantes, por período de 180 minutos, desde que estacionados com seu veículo em vagas destinadas, devidamente sinalizadas.

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Os créditos do estacionamento rotativo poderão ser adquiridos, segundo a prefeitura, por pontos venda móveis ou fixos, aplicativos digitais e parquímetros. Para resolver a parte tecnológica, a prefeitura vai contratar uma empresa, mas a fiscalização será de responsabilidade do poder público.
"A fiscalização se dará pela autoridade de trânsito, que ao analisar que um carro tem irregularidades, vai lavrar a infração. Não tem mais aquela figura do intermediário da concessionária", explica Jorge Eduardo Saadi, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica (Idesc), autarquia do município, em entrevista para A Gazeta.

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