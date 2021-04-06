MPES investiga compra de 2 veículos por prefeitura no valor de R$ 195 mil

O carro tipo sedan para o prefeito de Laranja da Terra será da cor branca Crédito: Divulgação

Ministério Público Estadual (MPES) instaurou um inquérito civil para apurar a compra de dois veículos, pela Prefeitura de Laranja da Terra , no valor total de R$ 195.890,00. Segundo a denúncia apresentada ao MP, a compra supostamente contraria o interesse público, em razão do período de pandemia e da falta de leitos de UTI nas unidades de saúde para suporte às vítimas da Covid-19.

Um dos veículos, padrão luxo, será destinado ao gabinete do prefeito, no valor de R$ 127.626,67. Segundo exige o edital de licitação 014/21, deverá ser um automóvel tipo sedan, da cor branca, ano 2021 ou superior e com potência mínima de 50cv.

Entre outros itens, o carro que servirá ao prefeito deverá ser equipado com ar-condicionado automático, porta-malas de 470 litros (mínimo), garantia de três anos, freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme, câmera traseira, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema GPS, bancos de couro, sistema de som integrado com display multimídia com tela LCD ou superior, computador de bordo e película protetora para os vidros.

E mais uma minúcia exigida pela licitação da Prefeitura de Laranja da Terra: o veículo de sua excelência deverá ser entregue com tanque cheio (luxo!).

O outro veículo que está sendo adquirido será destinado à Secretaria Municipal de Finanças. É um modelo com uma configuração um pouco mais simples que o do gabinete do prefeito. É do tipo hatch, no valor de R$ 68.263,33, mas também deve ser entregue com o tanque cheio (chique).

O MPES deu dez dias de prazo, a contar do dia 31 de março, para o prefeito Josafá Storch (MDB) fornecer as informações sobre a compra dos dois veículos.

A PANDEMIA EM LARANJA DA TERRA