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Leonel Ximenes

MPES investiga compra de 2 veículos por prefeitura no valor de R$ 195 mil

Um automóvel, de luxo, será destinado ao gabinete do prefeito;  o outro, um pouco mais simples, será utilizado pela Secretaria de Finanças

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 abr 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O carro tipo sedan para o prefeito de Laranja da Terra será da cor branca
O carro tipo sedan para o prefeito de Laranja da Terra será da cor branca Crédito: Divulgação
Ministério Público Estadual (MPES) instaurou um inquérito civil para apurar a compra de dois veículos, pela Prefeitura de Laranja da Terra, no valor total de R$ 195.890,00. Segundo a denúncia apresentada ao MP, a compra supostamente contraria o interesse público, em razão do período de pandemia e da falta de leitos de UTI nas unidades de saúde para suporte às vítimas da Covid-19.
Um dos veículos, padrão luxo, será destinado ao gabinete do prefeito, no valor de R$ 127.626,67. Segundo exige o edital de licitação 014/21, deverá ser um automóvel tipo sedan, da cor branca, ano 2021 ou superior e com potência mínima de 50cv.
Entre outros itens, o carro que servirá ao prefeito deverá ser equipado com ar-condicionado automático, porta-malas de 470 litros (mínimo), garantia de três anos, freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme, câmera traseira, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema GPS, bancos de couro, sistema de som integrado com display multimídia com tela LCD ou superior, computador de bordo e película protetora para os vidros.
E mais uma minúcia exigida pela licitação da Prefeitura de Laranja da Terra: o veículo de sua excelência deverá ser entregue com tanque cheio (luxo!).

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O outro veículo que está sendo adquirido será destinado à Secretaria Municipal de Finanças. É um modelo com uma configuração um pouco mais simples que o do gabinete do prefeito. É do tipo hatch, no valor de R$ 68.263,33, mas também deve ser entregue com o tanque cheio (chique).
O MPES deu dez dias de prazo, a contar do dia 31 de março, para o prefeito Josafá Storch (MDB) fornecer as informações sobre a compra dos dois veículos.

 A PANDEMIA EM LARANJA DA TERRA

Sobre a pandemia de Covid-19, Laranja da Terra (11 mil habitantes), segundo o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), tem 524 casos confirmados e sete óbitos. A taxa de letalidade é de 1,3%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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