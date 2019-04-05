Prefeitura de Laranja da Terra vai gastar R$ 290 mil em festa

João Neto e Frederico: dupla vai receber R$ 120 mil da Prefeitura de Laranja da Terra. Crédito: Divulgação

Laranja da Terra está gastando R$ 290 mil para a festa do seu 31º aniversário de emancipação política, entre 16 e 19 de maio. O recurso está sendo utilizado para contratar cantores sertanejos e bandas de forró. Enquanto isso, o município vem recebendo alertas do Tribunal de Contas por ultrapassar o limite de gasto com pessoal (51,02%).

Os cachês

O prefeito Josafá Storch (MDB) autorizou o pagamento de R$ 120 mil para a contratação de João Neto e Frederico; R$ 55 mil para Gabriel Valim; R$ 55 mil para a dupla Hugo e Tiago; e R$ 30 mil para o cantor Pedro Soberano. Do Espírito Santo, os cantores Rony e Ricy vão receber R$ 15 mil de cachê.

Parou, Bruno?

O capixaba Bruno Garschagen, o graduado assessor que foi demitido do Ministério da Educação, é autor do livro “Pare de Acreditar no Governo”.

Culpa dos vermelhos!

O quilo do tomate já está custando até R$ 13 em alguns supermercados. No tocante a essa questão, tem que jogar pesado nisso aí, talquei?

Muito trabalho

Do ministro Sérgio Moro em sua estreia no Twitter: “Nem sempre poderei estar por aqui, pois o trabalho é intenso”.

Muito Twitter

O presidente Bolsonaro não larga o microblog.

A cultura agoniza

O Conselho Estadual de Cultura (CEC) ratificou a decisão da Câmara de Patrimônio da Secult-ES e rejeitou, por unanimidade, o projeto enviado pela Secretaria de Obras de Vila Velha para o restauro do Museu Homero Massena, na Prainha.

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O CEC considerou o projeto muito agressivo ao patrimônio histórico, que é tombado. O projeto será devolvido mais uma vez à PMVV para as correções exigidas pela Secult.

Onde mora o perigo

O Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde (Nuprevi) informa que em Vitória, no ano passado, ocorreram 175 casos de violência sexual infantil, sendo 120 dentro de casa. Muito triste.

Audifax paz e amor

O prefeito Audifax Barcelos postou um vídeo nas redes sociais durante uma caminhada pelo bairro Taquara. Exultante e alegre, sua excelência não parecia muito preocupado com as ameaças que diz estar sofrendo.

Viva a honestidade!

Leitor da coluna, de 52 anos de idade e com cabelos todos brancos, estava na fila na Prefeitura de Vitória quando uma funcionária perguntou se ele não queria uma ficha preferencial: “Obrigado. Só daqui a oito anos”, respondeu o cidadão honesto.

O ES acima de tudo

O secretário da Fazenda, Rogélio Pegoretti, almoçou ontem em Brasília com o seu antecessor, Bruno Funchal, diretor de Política e Recuperação Fiscal do Ministério da Economia. No cardápio, reforma da Previdência, Lei Kandir e plano de auxílio aos Estados.

Tudo ultrapassado

O governo brasileiro usou um telegrama para dizer à ONU que não houve golpe em 1964 e que governos militares afastaram a ameaça comunista e terrorista.

Não ao assédio

O vereador Roberto Martins (PTB) apresentou projeto de resolução que pune os parlamentares que cometerem assédio contra servidores da Câmara de Vitória.

Festa sem festa

Hoje, às 20h, no quartel de Maruípe, com a presença do governador Casagrande, haverá solenidade de comemoração dos 184 anos da PM. O clima, entretanto, não está pra festa. Em vários grupos de militares há queixas contra o governo por causa da falta de reajuste salarial e da Lei das Promoções.

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A coluna teve acesso a uma espécie de “manual de comportamento” que a tropa deve observar hoje à noite. Distribuído por oficiais nas redes sociais, o manual recomenda, entre outras coisas, que não se bata palmas, não se vibre durante a marcha, o grito de guerra e o hino e não sorria para políticos e coronéis.

Alô, eleitor!

Você convidaria o ministro Paulo Guedes e o deputado Zeca Dirceu para a missa de sétimo dia de um parente?