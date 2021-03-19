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Leonel Ximenes

Vitória decide manter cobrança pelo parquímetro na quarentena

Prefeitura argumenta que suspensão do serviço poderia estimular aglomerações durante o período de isolamento social

Publicado em 19 de Março de 2021 às 13:05

Públicado em 

19 mar 2021 às 13:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Parquímetro em Vitória: arrecadação não está sendo divulgada
Parquímetro em Vitória: cobrança continua na quarentena Crédito: Arquivo AG
A cobrança de estacionamento em vias públicas de Vitória continua durante o período de 14 dias de quarentena. Ouvida pela coluna, a prefeitura argumenta que, se a cobrança fosse interrompida nesse período, haveria risco de estímulo às aglomerações, dificultando ainda mais o combate à disseminação da Covid-19.
Muitos internautas questionaram a cobrança pelos parquímetros durante o período de isolamento social. Nas redes sociais, alguns até postaram imagens de agentes multando veículos em situação irregular e perguntaram se a cena era verídica.

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No ano passado, na gestão do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), a Prefeitura de Vitória suspendeu a cobrança por quase dois meses, de 20 de março a 25 de maio, durante o período inicial da pandemia do novo coronavírus.
Na época, segundo a PMV, a suspensão da cobrança foi acertada com a empresa concessionária do serviço por causa da diminuição da circulação de veículos na Capital. Entretanto, em maio de 2020, Vitória teve aumento no movimento diário de cerca de 45 mil veículos (crescimento de 17%), o que levou a prefeitura a autorizar a volta dos parquímetros.
Na Câmara de Vitória, o vereador Armandinho Fontoura (Podemos), aliado do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), diz que fez uma indicação à prefeitura de suspensão do estacionamento rotativo enquanto vigorar o decreto que restringe o funcionamento do comércio no município.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Luciano Rezende Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Coronavírus no ES Covid-19 Estacionamento rotativo Quarentena no ES
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