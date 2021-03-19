Vitória decide manter cobrança pelo parquímetro na quarentena

A cobrança de estacionamento em vias públicas de Vitória
continua durante o período de 14 dias de quarentena. Ouvida pela coluna, a prefeitura argumenta que, se a cobrança fosse interrompida nesse período, haveria risco de estímulo às aglomerações, dificultando ainda mais o combate à disseminação da Covid-19.
Muitos internautas questionaram a cobrança pelos parquímetros durante o período de isolamento social. Nas redes sociais, alguns até postaram imagens de agentes multando veículos em situação irregular e perguntaram se a cena era verídica.
Na época, segundo a PMV, a suspensão da cobrança foi acertada com a empresa concessionária do serviço por causa da diminuição da circulação de veículos na Capital. Entretanto, em maio de 2020, Vitória teve aumento no movimento diário de cerca de 45 mil veículos (crescimento de 17%), o que levou a prefeitura a autorizar a volta dos parquímetros.
Na Câmara de Vitória
, o vereador Armandinho Fontoura (Podemos), aliado do prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos), diz que fez uma indicação à prefeitura de suspensão do estacionamento rotativo enquanto vigorar o decreto que restringe o funcionamento do comércio no município.