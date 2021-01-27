Vitória não divulga há mais de dois anos arrecadação com rotativo

Os recursos obtidos com o estacionamento rotativo não são divulgados há mais de dois anos pela Prefeitura de Vitória
no site ObservaVix, que faz um balanço da transparência e da promoção dos serviços feitos pelo Executivo municipal.
A última vez que houve uma prestação de contas no ObservaVix, por parte da prefeitura, foi em novembro de 2018. À ocasião, foi informado que, naquele mês, foram arrecadados R$ 216.291,72 com o pagamento das tarifas. Desta data em diante, não houve mais nenhuma atualização.
O estacionamento rotativo com cobrança por em parquímetros funciona em Vitória desde novembro de 2014 e, desde maio de 2016, o pagamento pode ser efetuado também por meio de aplicativo de celular.
Os bairros contemplados com o serviço são Bento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto
, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim.