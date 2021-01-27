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Leonel Ximenes

Vitória não divulga há mais de dois anos arrecadação com rotativo

Último balanço mensal foi divulgado em novembro de 2018 no site ObservaVix

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Parquímetro em Vitória: arrecadação não está sendo divulgada
Parquímetro em Vitória: arrecadação não está sendo divulgada Crédito: Arquivo AG
Os recursos obtidos com o estacionamento rotativo não são divulgados há mais de dois anos pela Prefeitura de Vitória no site ObservaVix, que faz um balanço da transparência e da promoção dos serviços feitos pelo Executivo municipal.
A última vez que houve uma prestação de contas no ObservaVix, por parte da prefeitura, foi em novembro de 2018. À ocasião, foi informado que, naquele mês, foram arrecadados R$ 216.291,72 com o pagamento das tarifas. Desta data em diante, não houve mais nenhuma atualização.

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O estacionamento rotativo com cobrança por em parquímetros funciona em Vitória desde novembro de 2014 e, desde maio de 2016, o pagamento pode ser efetuado também por meio de aplicativo de celular.
Os bairros contemplados com o serviço são Bento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Estacionamento rotativo
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