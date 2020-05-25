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Aumento de  17%

Com mais carros nas ruas, parquímetro de Vitória volta a operar

Capital teve um aumento de 17% na circulação de carros, o equivalente a 45 mil veículos a mais nas vias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:07

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:07

10 parquímetros como espalhados em diferentes pontos na região central da cidade
Estacionamento rotativo volta a funcionar em Vitória Crédito: Márcia Leal/PMCI
Durante os últimos dias, com as medidas de isolamento social ainda vigentes, o município de Vitória teve um aumento de 17% na circulação de carros, o equivalente a 45 mil veículos a mais nas vias. Os dados são da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). Essa alta no número de veículos levou a prefeitura a reativar o serviço de parquímetro nas ruas da Capital.
Desde o dia 20 de março, os parquímetros deixaram de operar devido ao início do isolamento social. No entanto, nesta segunda-feira (25), o estacionamento rotativo volta a funcionar.
Segundo a prefeitura, a suspensão do serviço havia sido decidida em comum acordo entre a empresa concessionária e a Setran, por conta da diminuição da circulação de veículos devido à pandemia do coronavírus. Porém, há a necessidade de voltar a regular as vagas.

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Segundo a secretária titular da Setran, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel,  os funcionários da empresa responsável pelo parquímetro  deverão usar equipamentos de proteção individual durante todo o expediente.
"Esse tempo com o parquímetro liberado foi importante também para que a empresa se adaptasse a esta nova realidade. A recomendação é que as pessoas, por enquanto, permaneçam em casa. Porém, há lugares de frequência maior e o rotativo terá grande utilidade", destacou Ana Elisa.

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