Com mais carros nas ruas, parquímetro de Vitória volta a operar

Durante os últimos dias, com as medidas de isolamento social ainda vigentes, o município de Vitória teve um aumento de 17% na circulação de carros, o equivalente a 45 mil veículos a mais nas vias. Os dados são da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). Essa alta no número de veículos levou a prefeitura a reativar o serviço de parquímetro nas ruas da Capital.
Desde o dia 20 de março, os parquímetros deixaram de operar devido ao início do isolamento social. No entanto, nesta segunda-feira (25), o estacionamento rotativo volta a funcionar.
Segundo a prefeitura, a suspensão do serviço havia sido decidida em comum acordo entre a empresa concessionária e a Setran, por conta da diminuição da circulação de veículos devido à pandemia do coronavírus. Porém, há a necessidade de voltar a regular as vagas.
Segundo a secretária titular da Setran, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, os funcionários da empresa responsável pelo parquímetro deverão usar equipamentos de proteção individual durante todo o expediente.
"Esse tempo com o parquímetro liberado foi importante também para que a empresa se adaptasse a esta nova realidade. A recomendação é que as pessoas, por enquanto, permaneçam em casa. Porém, há lugares de frequência maior e o rotativo terá grande utilidade", destacou Ana Elisa.