Com mais carros nas ruas, parquímetro de Vitória volta a operar

Estacionamento rotativo volta a funcionar em Vitória Crédito: Márcia Leal/PMCI

Durante os últimos dias, com as medidas de isolamento social ainda vigentes, o município de Vitória teve um aumento de 17% na circulação de carros, o equivalente a 45 mil veículos a mais nas vias. Os dados são da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e do Cerco Inteligente de Segurança da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). Essa alta no número de veículos levou a prefeitura a reativar o serviço de parquímetro nas ruas da Capital.

Desde o dia 20 de março, os parquímetros deixaram de operar devido ao início do isolamento social. No entanto, nesta segunda-feira (25), o estacionamento rotativo volta a funcionar.

Segundo a prefeitura, a suspensão do serviço havia sido decidida em comum acordo entre a empresa concessionária e a Setran, por conta da diminuição da circulação de veículos devido à pandemia do coronavírus. Porém, há a necessidade de voltar a regular as vagas.

Veja Também Isolamento ajuda a diminuir mortes no trânsito no ES pelo 2º mês consecutivo

Segundo a secretária titular da Setran, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, os funcionários da empresa responsável pelo parquímetro deverão usar equipamentos de proteção individual durante todo o expediente.