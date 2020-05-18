Vereadores de Linhares pedem suspensão do contrato de lanche no valor de R$ 14,7 mil

Câmara de Linhares, que tem 13 vereadores, retoma hoje as sessões presenciais Crédito: Kaio Henrique

Dois dos 13 vereadores de Linhares pediram hoje (18) à presidência da Casa que cancele o contrato de fornecimento de lanches para parlamentares e servidores, no valor de R$ 14.750, e que esse recurso economizado seja investido em ações de combate à Covid-19

“Dessa forma, estaríamos alinhando ainda mais o vínculo entre a Câmara Municipal e todos que estão lidando com o combate ao novo coronavírus”, afirmam Estéfano Luiz Silote (Republicanos) e Pâmela Maia (PSDB), que assinaram em conjunto o ofício enviado ao presidente da Câmara, Ricardo Bonomo (Republicanos),

Bonomo, entretanto, afirma que não vai cancelar o contrato, mas promete suspender o fornecimento de lanches para vereadores e funcionários durante a pandemia. O contrato anual para o serviço, portanto, está mantido e poderá ser retomado após o período mais agudo da doença.

Segundo o presidente da Câmara linharense, o valor anual do contrato é estimativo, ou seja, o Legislativo pode usar ou não todo esse recurso para fornecer o lanche para cerca de 50 pessoas, incluindo os 13 vereadores e em torno de 35 servidores e assessores, durante as quatro sessões ordinárias mensais (uma por semana).

“O nosso expediente normal começa às 7h e termina às 18h. Mas em dia de sessão, pode se estender até as 22h. O lanche é, justamente, para esses dias porque tem servidor, como os guardas e o pessoal de algumas secretarias, que fica aqui, praticamente, o dia inteiro. Às vezes, nem conseguem ir em casa”, diz Bonomo.

A assessoria da Casa explica que o lanche que será fornecido pode ter pão com mortadela ou presunto, cachorro-quente, leite, café, refrigerante e suco. A Câmara de Linhares estima um custo de R$ 6 por lanche.

Bonomo alega que o valor atual contrato é bem menor que a anterior: “Em legislaturas passadas, os contratos de café eram de R$ 93 mil. A gente foi cortando, tirando regalias, até chegar à estimativa atual. Ou seja, uma economia de 84,1%. De dezembro do ano passado para cá cortamos mais um pouco e ficamos, apenas, com o cafezinho”, detalha o presidente.

SESSÕES PRESENCIAIS SÃO RETOMADAS

Hoje (18), a Câmara de Linhares retomou os trabalhos normais. Além da volta do expediente integral, as sessões ordinárias vão ser reabertas ao público.