Vereadores de Linhares pedem suspensão do contrato de lanche no valor de R$ 14,7 mil

Dois dos 13 vereadores de Linhares
pediram hoje (18) à presidência da Casa que cancele o contrato de fornecimento de lanches para parlamentares e servidores, no valor de R$ 14.750, e que esse recurso economizado seja investido em ações de combate à Covid-19
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“Dessa forma, estaríamos alinhando ainda mais o vínculo entre a Câmara Municipal
e todos que estão lidando com o combate ao novo coronavírus”, afirmam Estéfano Luiz Silote (Republicanos) e Pâmela Maia (PSDB), que assinaram em conjunto o ofício enviado ao presidente da Câmara, Ricardo Bonomo (Republicanos),
Bonomo, entretanto, afirma que não vai cancelar o contrato, mas promete suspender o fornecimento de lanches para vereadores e funcionários durante a pandemia. O contrato anual para o serviço, portanto, está mantido e poderá ser retomado após o período mais agudo da doença.
Segundo o presidente da Câmara linharense, o valor anual do contrato é estimativo, ou seja, o Legislativo pode usar ou não todo esse recurso para fornecer o lanche para cerca de 50 pessoas, incluindo os 13 vereadores e em torno de 35 servidores e assessores, durante as quatro sessões ordinárias mensais (uma por semana).
“O nosso expediente normal começa às 7h e termina às 18h. Mas em dia de sessão, pode se estender até as 22h. O lanche é, justamente, para esses dias porque tem servidor, como os guardas e o pessoal de algumas secretarias, que fica aqui, praticamente, o dia inteiro. Às vezes, nem conseguem ir em casa”, diz Bonomo.
A assessoria da Casa explica que o lanche que será fornecido pode ter pão com mortadela ou presunto, cachorro-quente, leite, café, refrigerante e suco. A Câmara de Linhares estima um custo de R$ 6 por lanche.
Bonomo alega que o valor atual contrato é bem menor que a anterior: “Em legislaturas passadas, os contratos de café eram de R$ 93 mil. A gente foi cortando, tirando regalias, até chegar à estimativa atual. Ou seja, uma economia de 84,1%. De dezembro do ano passado para cá cortamos mais um pouco e ficamos, apenas, com o cafezinho”, detalha o presidente.
Hoje (18), a Câmara de Linhares retomou os trabalhos normais. Além da volta do expediente integral, as sessões ordinárias vão ser reabertas ao público.
A entrada de pessoas no prédio ou na galeria do plenário vai ser permitida, somente, com o uso da máscara de proteção. O visitante também terá de higienizar as mãos com álcool em gel
antes de entrar nas dependências do Legislativo. Com exceção do plenário, apenas duas pessoas por vez podem acessar outros espaços da Casa.