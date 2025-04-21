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Leonel Ximenes

Uma das maiores referências em inovação e tecnologia do Brasil vem ao ES

Escritor  realiza mais de 150 palestras por ano em eventos nacionais e internacionais como TEDx nos Estados Unidos, Europa, América do Sul e Brasil

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

21 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Igreja também será o convidado especial do programa Fim do Expediente, da Rádio CBN
Igreja será o convidado especial do programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, que será gravado em Vitória Crédito: Divulgação
Empresários capixabas, formadores de opinião, autoridades públicas e representantes de entidades de classe terão um encontro exclusivo com o palestrante, escritor e mestre em Gestão Empresarial Arthur Igreja, no dia 16 de maio, em Vitória, durante a programação da Semana S do Comércio, promovida pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac no Espírito Santo.
Igreja será o convidado especial do programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, transmitido nacionalmente e conhecido por trazer conversas informais sobre temas relevantes do país com os apresentadores Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
A entrevista será dada no Ilha Buffet, a área verde do Álvares Cabral, gravada ao vivo e na presença de empresários convidados pelo Sistema Fecomércio-ES.

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Autor do best-seller “Conveniência é o nome do Negócio”, Igreja é cofundador da plataforma AAA Inovação, ao lado do economista Ricardo Amorim, e é presença constante como comentarista em veículos de comunicação. Costuma falar sobre inovação e tendências tecnológicas, IA, humanização na transformação digital e profissionais do futuro.

SEMANA S DO COMÉRCIO

A Semana S do Comércio no Espírito Santo será realizada entre os dias 10 e 17 de maio, com o objetivo de mostrar o impacto do Sistema Comércio na vida dos capixabas, apresentando todos os seus serviços oferecidos diariamente.
Entre as ações, haverá palestras para empresários em diversas cidades do Estado, além de mutirão de serviços gratuitos, qualificação profissional para a população, atividades culturais, sociais e educacionais de graça abertas ao público no dia 17 de maio, no Ilha Buffet, em Vitória, das 14h às 22h.
O Senac-ES oferecerá oficinas práticas, aulas-show e palestras sobre inteligência artificial, beleza, gastronomia e saúde. Já o Sesc-ES levará ações de assistência social, contação de histórias, apresentações culturais, shows e o programa de segurança alimentar Sesc Mesa Brasil, com arrecadação de alimentos via ingresso solidário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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