Uma das maiores referências em inovação e tecnologia do Brasil vem ao ES

Igreja será o convidado especial do programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, que será gravado em Vitória Crédito: Divulgação

Empresários capixabas, formadores de opinião, autoridades públicas e representantes de entidades de classe terão um encontro exclusivo com o palestrante, escritor e mestre em Gestão Empresarial Arthur Igreja, no dia 16 de maio, em Vitória, durante a programação da Semana S do Comércio, promovida pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac no Espírito Santo.

Igreja será o convidado especial do programa Fim de Expediente, da Rádio CBN , transmitido nacionalmente e conhecido por trazer conversas informais sobre temas relevantes do país com os apresentadores Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.

A entrevista será dada no Ilha Buffet, a área verde do Álvares Cabral, gravada ao vivo e na presença de empresários convidados pelo Sistema Fecomércio-ES.

Escritor realiza mais de 150 palestras por ano em eventos nacionais e internacionais como TEDx nos Estados Unidos, Europa , América do Sul e Brasil

Autor do best-seller “Conveniência é o nome do Negócio”, Igreja é cofundador da plataforma AAA Inovação, ao lado do economista Ricardo Amorim, e é presença constante como comentarista em veículos de comunicação. Costuma falar sobre inovação e tendências tecnológicas, IA, humanização na transformação digital e profissionais do futuro.

SEMANA S DO COMÉRCIO

A Semana S do Comércio no Espírito Santo será realizada entre os dias 10 e 17 de maio, com o objetivo de mostrar o impacto do Sistema Comércio na vida dos capixabas, apresentando todos os seus serviços oferecidos diariamente.

Entre as ações, haverá palestras para empresários em diversas cidades do Estado, além de mutirão de serviços gratuitos, qualificação profissional para a população, atividades culturais, sociais e educacionais de graça abertas ao público no dia 17 de maio, no Ilha Buffet, em Vitória, das 14h às 22h.