Uma sexta quente na Assembleia: de secretário de Casagrande a Bolsonaro

Lá fora, segundo os institutos de meteorologia, a temperatura vai bater 34 graus. Quente? Sufocante mesmo estará o imponente prédio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
, que nesta sexta-feira (10), no intervalo de poucas horas, receberá um importante auxiliar do governador Casagrande (PSB) e o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Não há ar refrigerado que dê jeito.
O dia começará cedo, às 9h, com a esquerda dando as cartas pelas mãos do secretário estadual da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto. Ele vai prestar contas das suas ações na Sesa numa audiência pública da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia.
A solenidade vespertina certamente vai reunir a ruidosa militância de direita e da extrema direita sob o comando do senador Magno Malta (PL-ES), que organiza a viagem do antigo inquilino do Palácio do Planalto.
Diante dessa atmosfera, a coluna sugere, como medida de prudência, que a burocrática prestação de contas do secretário de Casagrande não se estenda muito. Afinal, do meio-dia em diante, o sol pode não fazer bem a quem não está acostumado com tanto calor.