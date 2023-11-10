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Leonel Ximenes

Uma sexta quente na Assembleia: de secretário de Casagrande a Bolsonaro

Esquerda participará de prestação de contas e direita vai promover festa para o ex-presidente

Públicado em 

10 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sessão Especial foi aprovada pela Assembleia Legislativa no dia 8 de fevereiro
A Assembleia não realiza sessões ordinárias nas sextas-feiras Crédito: Tati Beling/Ales
Lá fora, segundo os institutos de meteorologia, a temperatura vai bater 34 graus. Quente? Sufocante mesmo estará o imponente prédio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que nesta sexta-feira (10), no intervalo de poucas horas, receberá um importante auxiliar do governador Casagrande (PSB) e o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Não há ar refrigerado que dê jeito.
O dia começará cedo, às 9h, com a esquerda dando as cartas pelas mãos do secretário estadual da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto. Ele vai prestar contas das suas ações na Sesa numa audiência pública da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia.

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Seis horas depois do secretário de Casagrande, às 15h, a Casa vai receber, em uma sessão solene, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que será agraciado com o título de Cidadão Espírito-Santense e a comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins.
A solenidade vespertina certamente vai reunir a ruidosa militância de direita e da extrema direita sob o comando do senador Magno Malta (PL-ES), que organiza a viagem do antigo inquilino do Palácio do Planalto.
Miguel Paulo Duarte Neto e Jair Bolsonaro: separados por algumas horas
Miguel Paulo Duarte Neto e Jair Bolsonaro: separados por algumas horas Crédito: Divulgação
Diante dessa atmosfera, a coluna sugere, como medida de prudência, que a burocrática prestação de contas do secretário de Casagrande não se estenda muito. Afinal,  do meio-dia em diante, o sol pode não fazer bem a quem não está acostumado com tanto calor.
Alguém providenciou os bombeiros?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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