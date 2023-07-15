Nem PT de Lula nem PL de Bolsonaro: conheça o partido com mais filiados no ES

O PT vem logo em seguida, na terceira colocação, com apenas 64 filiações a menos que a legenda pedetista. O partido do presidente Lula tem 28.608 filiados (8,82% do total). A quarta posição é ocupada pelo PP, com 26.503 registrados (8,17%).

Destes números se podem extrair duas conclusões: partidos políticos mais tradicionais do país ainda têm apelo pelo menos no que se refere a filiações. E legendas que estão surfando na onda da política brasileira ainda têm um longo caminho para aumentar o seu número de filiações no ES - é o caso do PL de Bolsonaro.