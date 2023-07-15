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Leonel Ximenes

Nem PT de Lula nem PL de Bolsonaro: conheça o partido com mais filiados no ES

Ranking é liderado pela legenda que já foi a mais poderosa do país

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 02:11

Públicado em 

15 jul 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Debate entre Bolsonaro e Lula na Globo
Bolsonaro e Lula no debate do 2º turno na TV Globo Crédito: Stephanie Rodrigues/G1
Partidos dominantes da cena política nacional atualmente, o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Bolsonaro não são as legendas que têm mais filiados no Espírito Santo. Segundo dados atualizados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ranking é liderado pelo MDB, outrora o partido mais poderoso do país.
O Espírito Santo tem um total de 324.046 filiados a partidos políticos. A legenda do saudoso Ulysses Guimarães tem 35.808 filiados, perfazendo 11% do total. Surpreendentemente, o PDT do prefeito Sérgio Vidigal (Serra) vem em segundo com 28.672 filiados (8,84% do total)

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O PT vem logo em seguida, na terceira colocação, com apenas 64 filiações a menos que a legenda pedetista. O partido do presidente Lula tem 28.608 filiados (8,82% do total). A quarta posição é ocupada pelo PP, com 26.503 registrados (8,17%).
O PSDB, decadente na política brasileira, ainda mostra força no Espírito Santo e tem em seus quadros 25.011 filiados (5º lugar), perfazendo 7,71% do total. O PSB do governador Renato Casagrande vem em sexto lugar - 21.788 filiados (6,72%).
O PL do ex-presidente Bolsonaro e com a maior bancada na Câmara dos Deputados tem apenas 12.325 adeptos (3,77% do total). Está atrás, entre os filiados a partidos políticos no ES, do PTB (19.303), do União Brasil (14.463) e do Cidadania (14.030).
Quadro com número de filiados a partidos políticos no ES
Quadro com número de filiados a partidos políticos no ES Crédito: TSE
Legendas de esquerda estão nas últimas posições na política capixaba. A Unidade Popular (UP), por exemplo, que teve até candidato a presidente da República, atraiu 19 eleitores filiados. O PCO, de linha trotskista, tem apenas 126.
O histórico PCB tem em seus quadros 344 filiados e o PSTU tem 411. No espectro político da direita, o Novo, que teve candidato a governador em duas eleições seguidas com o empresário Aridelmo Teixeira, reúne apenas 557 filiados.
Destes números se podem extrair duas conclusões: partidos políticos mais tradicionais do país ainda têm apelo pelo menos no que se refere a filiações. E legendas que estão surfando na onda da política brasileira ainda têm um longo caminho para aumentar o seu número de filiações no ES - é o caso do PL de Bolsonaro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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