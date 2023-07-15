Nem PT de Lula nem PL de Bolsonaro: conheça o partido com mais filiados no ES

O Espírito Santo tem um total de 324.046 filiados a partidos políticos. A legenda do saudoso Ulysses Guimarães tem 35.808 filiados, perfazendo 11% do total. Surpreendentemente, o PDT do prefeito Sérgio Vidigal
(Serra) vem em segundo com 28.672 filiados (8,84% do total)
O PT vem logo em seguida, na terceira colocação, com apenas 64 filiações a menos que a legenda pedetista. O partido do presidente Lula tem 28.608 filiados (8,82% do total). A quarta posição é ocupada pelo PP, com 26.503 registrados (8,17%).
O PSDB, decadente na política brasileira, ainda mostra força no Espírito Santo e tem em seus quadros 25.011 filiados (5º lugar), perfazendo 7,71% do total. O PSB do governador Renato Casagrande
vem em sexto lugar - 21.788 filiados (6,72%).
O PL do ex-presidente Bolsonaro e com a maior bancada na Câmara dos Deputados
tem apenas 12.325 adeptos (3,77% do total). Está atrás, entre os filiados a partidos políticos no ES, do PTB (19.303), do União Brasil (14.463) e do Cidadania (14.030).
Destes números se podem extrair duas conclusões: partidos políticos mais tradicionais do país ainda têm apelo pelo menos no que se refere a filiações. E legendas que estão surfando na onda da política brasileira ainda têm um longo caminho para aumentar o seu número de filiações no ES - é o caso do PL de Bolsonaro.