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Leonel Ximenes

Juntos em 2024? Líder de Euclério pode se filiar ao PT em Cariacica

Partido dos Trabalhadores está perdendo seu único parlamentar na Câmara, mas pode ganhar o aliado do prefeito

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 02:11

Públicado em 

01 jul 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

César Lucas concedeu a Comenda Moxuara à deputada federal Jack Rocha (PT)
César Lucas concedeu a Comenda Moxuara à deputada federal Jack Rocha (PT) Crédito: Divulgação
O PT está perdendo seu único vereador em Cariacica - André Lopes, que já anunciou que vai deixar partido -, mas pode em breve ganhar outro, e com grande peso político e simbolismo: o vereador César Lucas (PV), líder do prefeito Euclério Sampaio (União Brasil) na Câmara Municipal.
Lucas, em seu terceiro mandato consecutivo e bom articulador político, tem dado sinais eloquentes de aproximação com filiados e lideranças do Partido dos Trabalhadores. A mais recente foi na noite de quinta-feira (29/6), quando ele homenageou exatamente duas lideranças do PT na sessão solene que o Legislativo promoveu, em comemoração aos 133 anos de emancipação política de Cariacica.

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O parlamentar conferiu à deputada federal Jackeline Rocha (PT-ES) a Comenda Moxuara, a maior honraria da Câmara, e o Título de Cidadão Cariaciquense ao secretário estadual de Esporte, Nunes.
Outros sinais de aproximação foram percebidos pelas lideranças políticas de Cariacica. Na missa em homenagem ao aniversário da cidade, o prefeito ficou ao lado do seu principal aliado, o governador Renato Casagrande (PSB), e do deputado João Coser (PT). Para quem conhece o simbolismo da política, não é pouca coisa.
Em 2020, o PT disputou a prefeitura com Célia Tavares, que foi derrotada (41,3%) por Euclério (58,6%) no segundo turno.
As ambições de César Lucas vão além da provável filiação ao PT. O veterano parlamentar acalenta o sonho de se reeleger para o seu quarto mandato, em 2024, apoiar a reeleição de Euclério e, com o apoio do atual mandatário, ser o candidato a prefeito da situação em 2028. Mas aí tem que combinar com o PT. E com o eleitor, é claro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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