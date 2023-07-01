Juntos em 2024? Líder de Euclério pode se filiar ao PT em Cariacica

Outros sinais de aproximação foram percebidos pelas lideranças políticas de Cariacica. Na missa em homenagem ao aniversário da cidade, o prefeito ficou ao lado do seu principal aliado, o governador Renato Casagrande (PSB), e do deputado João Coser (PT). Para quem conhece o simbolismo da política, não é pouca coisa.

As ambições de César Lucas vão além da provável filiação ao PT. O veterano parlamentar acalenta o sonho de se reeleger para o seu quarto mandato, em 2024, apoiar a reeleição de Euclério e, com o apoio do atual mandatário, ser o candidato a prefeito da situação em 2028. Mas aí tem que combinar com o PT. E com o eleitor, é claro.