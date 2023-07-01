Juntos em 2024? Líder de Euclério pode se filiar ao PT em Cariacica

O PT está perdendo seu único vereador em Cariacica
- André Lopes, que já anunciou que vai deixar partido -, mas pode em breve ganhar outro, e com grande peso político e simbolismo: o vereador César Lucas (PV), líder do prefeito Euclério Sampaio
(União Brasil) na Câmara Municipal.
Lucas, em seu terceiro mandato consecutivo e bom articulador político, tem dado sinais eloquentes de aproximação com filiados e lideranças do Partido dos Trabalhadores
. A mais recente foi na noite de quinta-feira (29/6), quando ele homenageou exatamente duas lideranças do PT na sessão solene que o Legislativo promoveu, em comemoração aos 133 anos de emancipação política de Cariacica.
O parlamentar conferiu à deputada federal Jackeline Rocha (PT-ES) a Comenda Moxuara, a maior honraria da Câmara, e o Título de Cidadão Cariaciquense ao secretário estadual de Esporte, Nunes.
Outros sinais de aproximação foram percebidos pelas lideranças políticas de Cariacica. Na missa em homenagem ao aniversário da cidade, o prefeito ficou ao lado do seu principal aliado, o governador Renato Casagrande (PSB), e do deputado João Coser (PT). Para quem conhece o simbolismo da política, não é pouca coisa.
As ambições de César Lucas vão além da provável filiação ao PT. O veterano parlamentar acalenta o sonho de se reeleger para o seu quarto mandato, em 2024, apoiar a reeleição de Euclério e, com o apoio do atual mandatário, ser o candidato a prefeito da situação em 2028. Mas aí tem que combinar com o PT. E com o eleitor, é claro.