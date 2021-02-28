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Leonel Ximenes

Tribunal cria comissão para combater assédio sexual e moral

Colegiado também terá a função de prevenir e combater todas as formas de discriminação no âmbito da Justiça Eleitoral

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A juíza Gisele de Oliveira, coordenadora das Varas de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em entrevista à TV Gazeta em julho de 2020
A juíza Gisele Souza de Oliveira foi escolhida pelo TRE-ES para presidir o comitê em primeira instância Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) criou a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, em atendimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O colegiado tem como função principal manter um canal permanente de acolhimento, acompanhamento e orientação de pessoas afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito institucional da Justiça Eleitoral.
O presidente do TRE-ES, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, instituiu a Comissão em primeira e segunda instâncias e definiu os nomes de seus componentes. A juíza Gisele Souza de Oliveira, titular da 52ª Zona Eleitoral (Vitória), foi escolhida pelo Tribunal para presidir o comitê em primeira instância.
A primeira reunião da Comissão aconteceu na tarde da última sexta-feira (26). Na ocasião, a magistrada apontou a necessidade da realização de um diagnóstico para apurar a existência de casos de assédio moral, sexual e discriminação na Justiça Eleitoral. E a partir daí, adotar medidas para prevenir e combater condutas que se configuram assédio ou discriminação no ambiente de trabalho.

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Estudiosa do assunto, Gisele destacou a iniciativa da presidência do TRE-ES: “Fiquei muito honrada com a escolha de meu nome para presidir a comissão que trata de um tema que sempre me interessou, que é exatamente as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Espero realizar uma troca rica e produtiva com os meus colegas de comissão”.
Além da juíza Gisele Souza de Oliveira, fazem parte da comissão em primeira instância a juíza Inês Vello Corrêa; os servidores Fabíola Solar de Almeida Gomes, Roberta Nogueira Borges, Fabrício Sperandio Picinati; a colaboradora Maria Aparecida Lucas Amorim e a estagiária Danielle Evangelista da Rocha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assédio Sexual Justiça TRE-ES Assédio moral Assédio no trabalho
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