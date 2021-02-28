Tribunal cria comissão para combater assédio sexual e moral

A juíza Gisele Souza de Oliveira foi escolhida pelo TRE-ES para presidir o comitê em primeira instância Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) criou a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, em atendimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O colegiado tem como função principal manter um canal permanente de acolhimento, acompanhamento e orientação de pessoas afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito institucional da Justiça Eleitoral.

O presidente do TRE-ES, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, instituiu a Comissão em primeira e segunda instâncias e definiu os nomes de seus componentes. A juíza Gisele Souza de Oliveira, titular da 52ª Zona Eleitoral ( Vitória ), foi escolhida pelo Tribunal para presidir o comitê em primeira instância.

A primeira reunião da Comissão aconteceu na tarde da última sexta-feira (26). Na ocasião, a magistrada apontou a necessidade da realização de um diagnóstico para apurar a existência de casos de assédio moral, sexual e discriminação na Justiça Eleitoral. E a partir daí, adotar medidas para prevenir e combater condutas que se configuram assédio ou discriminação no ambiente de trabalho.

Estudiosa do assunto, Gisele destacou a iniciativa da presidência do TRE-ES: “Fiquei muito honrada com a escolha de meu nome para presidir a comissão que trata de um tema que sempre me interessou, que é exatamente as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Espero realizar uma troca rica e produtiva com os meus colegas de comissão”.