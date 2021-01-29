AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Deputado tenta barrar apuração no MP-SP por assédio
Investigação

Deputado tenta barrar apuração no MP-SP por assédio

Afirmando que houve violação do direito à defesa, os advogados de Cury entraram com recurso contra a decisão do desembargador João Carlos Saletti

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 12:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2021 às 12:29
Cidadania afasta o deputado estadual Fernando Cury após parlamentar ser gravado passando a mão na deputada Isa Penna (PSOL) na Alesp
Cidadania afastou o deputado estadual Fernando Cury após parlamentar ser gravado passando a mão na deputada Isa Penna (PSOL) na Alesp Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress
O deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) tenta barrar na Justiça a investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo sobre o assédio à colega Isa Penna (PSOL), ocorrido em dezembro no plenário e registrado pelas câmeras da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Afirmando que houve violação do direito à defesa, os advogados de Cury entraram com recurso contra a decisão do desembargador João Carlos Saletti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou, no dia 15, a abertura da investigação pelo Ministério Público. Cury tem foro especial por prerrogativa de função.
O desembargador ainda não decidiu sobre o recurso. Ao jornal Folha de S.Paulo a defesa de Isa disse que esse tipo de recurso não é usual nesta etapa da investigação.
Segundo nota, a deputada acredita que "não passa de uma jogada suja de Cury em tentar abrir espaço para debates evasivos e ganhar tempo mirando em algum tipo de esquecimento público perante a sociedade e as pessoas que acompanham o caso inquestionável de assédio e esperam ansiosos por justiça". 

Veja Também

Defesa de deputado de SP que assediou colega inclui perícia em vídeo

Com base no depoimento de Isa, a Promotoria solicitou ao TJ-SP autorização para abrir a investigação criminal. A defesa de Cury argumenta que o desembargador deveria tê-lo intimado e ouvido sua versão antes de decidir.
Na peça, a defesa conduzida pelo advogado Renato Delmanto Júnior aponta o que diz ser uma contradição de Isa. Destaca que, no depoimento, ela afirmou que Cury apalpou o seu seio, enquanto, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, afirmou não ter dito que seu seio foi apalpado. Na entrevista, porém, Isa também afirmou ter falado sobre toque.
Para a defesa, a apalpação de seio foi o fato relevante para que a Promotoria investigasse o ato de importunação sexual. Mas, segundo a defesa, a deputada afirmou ao jornal Folha de S.Paulo e na tribuna da Assembleia que não houve apalpação de seio.

Veja Também

Juíza suspende processo contra Fernando Cury por assédio a Isa Penna

Cidadania afasta deputado Fernando Cury após denúncia de assédio na Alesp

CNJ aprova política de combate ao assédio e discriminação no Judiciário

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assédio Sexual São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Adenilson da Silva Alves
Suspeito de invadir bar e hamburgueria é preso após furtar notebook em Vitória
Imagem de destaque
'Disputa crescente': como imprensa internacional noticiou revogação do visto de embaixadora do Brasil pelos EUA
Imagem de destaque
Previsão do tempo: El Niño provoca clima de extremos no Brasil em agosto, com calor atípico e ciclone a caminho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados