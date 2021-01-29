Deputado tenta barrar apuração no MP-SP por assédio

Cidadania afastou o deputado estadual Fernando Cury após parlamentar ser gravado passando a mão na deputada Isa Penna (PSOL) na Alesp Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress

O deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) tenta barrar na Justiça a investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo sobre o assédio à colega Isa Penna (PSOL), ocorrido em dezembro no plenário e registrado pelas câmeras da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Afirmando que houve violação do direito à defesa, os advogados de Cury entraram com recurso contra a decisão do desembargador João Carlos Saletti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou, no dia 15, a abertura da investigação pelo Ministério Público. Cury tem foro especial por prerrogativa de função.

O desembargador ainda não decidiu sobre o recurso. Ao jornal Folha de S.Paulo a defesa de Isa disse que esse tipo de recurso não é usual nesta etapa da investigação.

Segundo nota, a deputada acredita que "não passa de uma jogada suja de Cury em tentar abrir espaço para debates evasivos e ganhar tempo mirando em algum tipo de esquecimento público perante a sociedade e as pessoas que acompanham o caso inquestionável de assédio e esperam ansiosos por justiça".

Com base no depoimento de Isa, a Promotoria solicitou ao TJ-SP autorização para abrir a investigação criminal. A defesa de Cury argumenta que o desembargador deveria tê-lo intimado e ouvido sua versão antes de decidir.

Na peça, a defesa conduzida pelo advogado Renato Delmanto Júnior aponta o que diz ser uma contradição de Isa. Destaca que, no depoimento, ela afirmou que Cury apalpou o seu seio, enquanto, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, afirmou não ter dito que seu seio foi apalpado. Na entrevista, porém, Isa também afirmou ter falado sobre toque.