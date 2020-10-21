Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • CNJ aprova política de combate ao assédio e discriminação no Judiciário
Justiça

CNJ aprova política de combate ao assédio e discriminação no Judiciário

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça validou a obrigação de tribunais instituírem comissões para trabalhar no enfrentamento ao assédio e discriminação

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 16:29
CNJ
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a medida em julgamento Crédito: Gil Ferreira/Agência CNJ/Arquivo
Por decisão unânime, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, em julgamento por videoconferência nesta terça-feira (20), uma resolução que institui no Poder Judiciário a 'Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação'.
Na prática, o dispositivo obriga tribunais a instituírem comissões para trabalhar no enfrentamento ao assédio e discriminação no âmbito das relações socioprofissionais no Judiciário. Os grupos de trabalho vão desenvolver planos estratégicos de monitoramento, avaliação e fiscalização para, em última instância, desenharem políticas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual. As comissões também estarão incumbidas de denunciar eventuais ocorrências para abertura de procedimento disciplinar.
"As comissões ficarão responsáveis por contribuir para o desenvolvimento de diagnóstico institucional; solicitar relatórios, estudos e pareceres; sugerir medidas de prevenção, orientação; representar aos órgãos disciplinares a ocorrência de quaisquer formas de retaliação; fazer recomendações; articular-se com entidades públicas ou privadas que tenham objetivos idênticos; e alertar sobre a existência de ambiente, prática ou situação favorável ao assédio moral ou assédio sexual", informou o CNJ.
Outra medida que se torna obrigatória é a manutenção de canais de acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação às vítimas e profissionais afetados por situações de assédio e discriminação no ambiente institucional.
Ao aprovar a resolução, o ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça, destacou a importância do enfrentamento e superação das injustiças de gênero e todas as formas de discriminação.
"A aprovação é de uma importância ímpar. Trata-se de um tema muito importante e é um momento de afirmação do CNJ frente a novas perspectivas de problemas que estão no âmbito do Judiciário, como assédio moral, sexual e a discriminação", afirmou.
Relatora do ato normativo, a conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel defendeu um 'compromisso com a construção de relações mais justas' nas instâncias judiciárias e a realização de uma 'cultura institucional orientada para o enfrentamento e a superação das injustiças de gênero e todas as formas de discriminação'.
"Precisamos nos comprometer, como instituição, para que o bem-estar e a dignidade dos servidores sejam garantidos e o valor social do trabalho, reconhecido. Devemos estar atentos a atitudes de humilhação, discriminação, assédio e isolamento. Temos que desenvolver a cultura da autoridade cooperativa e do compromisso com a efetividade dos serviços judiciários", disse em seu voto.

Veja Também

Partidos se voltam contra direções municipais, e brigas em PSL, PT e PSDB vão parar na Justiça

'Debochou da Justiça', diz Fux sobre André do Rap dar endereço falso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento
Imagem de destaque
Acidente de trabalho: 8 direitos garantidos por lei
Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados