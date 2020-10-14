Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Debochou da Justiça', diz Fux sobre André do Rap dar endereço falso
Traficante procurado

'Debochou da Justiça', diz Fux sobre André do Rap dar endereço falso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, apontou que o narcotraficante usou a decisão liminar do ministro Marco Aurélio para 'evadir-se imediatamente'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 17:02

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:02

Presidente do STF, Luiz Fux
Presidente do STF, Luiz Fux Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF
Ao se pronunciar durante o julgamento do caso de André Oliveira Macedo, o André do Rap, na tarde desta quarta, 14, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, apontou que o narcotraficante apontado como homem forte do PCC usou a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello que determinou sua soltura para 'evadir-se imediatamente'.
"Agora o pior: usou a decisão ora impugnada para evadir-se imediatamente. Cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da Justiça!", afirmou Fux, exaltado.
O ministro destacou que André do Rap é de 'elevadíssima periculosidade' por ter ficado cinco anos foragido até ser preso em setembro do ano passado e já ter sido condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas. O traficante é acusado de chefiar o envio de cocaína à Europa pelo Porto de Santos (SP).
O plenário da Corte discute a validade da decisão de Fux que, no domingo, 10, suspendeu a liminar conferida por Marco Aurélio ao líder do PCC. O presidente do Supremo gesticulou aos colegas que sua medida foi 'excepcionalíssima', sinalizando que não irá interferir ou derrubar outras decisões dos ministros da Corte enquanto for presidente.
Segundo Fux, ele poderia ter deixado Marco Aurélio arcar com a repercussão negativa da soltura de André do Rap, mas como presidente da Corte decidiu levar o caso ao colegiado após ser 'instado' a se posicionar quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu da decisão do ministro.
"Presidente do Supremo Tribunal Federal tem que velar pela Corte Presidente do Supremo Tribunal Federal não pode delegar Justiça A PGR me procura na antecedência do feriado e eu fui instado a dar uma resposta, ou de um lado ou de outro", afirmou, destacando que André do Rap 'não poderia estar solto'.
Em seu voto, o presidente do Supremo também defendeu que o artigo 316 do Código de Processo Penal - fundamento usado por Marco Aurélio para soltar André do Rap - não se qualifica como causa automática da revogação da prisão. Fux citou diversos precedentes do Supremo nos quais as preventivas analisadas não foram revogadas.
Segundo o ministro, os precedentes dão 'segurança jurídica' aos juízes do País sobre o assunto, e por isso fez questão de citá-los. "Não se pode desconsiderar o efeito multiplicado que as decisões do STF irradiam por toda a esfera do poder judiciário, sejam elas monocráticas, sejam elas colegiadas", afirmou.
Fux também destacou que o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal se insere em 'um sistema a ser interpretado harmonicamente sob pena se produzirem decisões deletérias'. O ministro ainda apontou que a interpretação 'literal' da norma tem provocado debates, citando dúvidas que surgem diante do texto.
"Somente o órgão emissor deve revisar? Uma vez sentenciado o processo e mantida a prisão preventiva, caberá ao juiz proceder a novas revisões dos fundamentos depois de recurso apresentado à corte competente?", registrou.
Fux citou diversos precedentes do Supremo nos quais as preventivas analisadas não foram revogadas.

Veja Também

'Decisão que libertou André do Rap é lamentável', diz Doria

André do Rap: entenda o que está por trás de decisão que soltou traficante

Marco Aurélio interrompe entrevista ao ser questionado sobre André do Rap

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados