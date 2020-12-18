Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cidadania afasta deputado Fernando Cury após denúncia de assédio na Alesp
Assédio sexual

Cidadania afasta deputado Fernando Cury após denúncia de assédio na Alesp

Segundo documento assinado pelo presidente nacional do partido, Roberto Freire, Cury ficará afastado até a conclusão do procedimento disciplinar no âmbito partidário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 17:58

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:58

Fernando Cury se aproxima e encosta em Isa Penna, deputada do PSOL
Fernando Cury se aproxima e encosta em Isa Penna, deputada do PSOL Crédito: Reprodução Alesp
O Cidadania anunciou nesta sexta-feira, 18, o afastamento de Fernando Cury, acusado de assédio sexual contra a deputada Isa Penna (PSOL) durante uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Segundo documento assinado pelo presidente nacional do partido, Roberto Freire, Cury ficará afastado até a conclusão do procedimento disciplinar no âmbito partidário.
"O Deputado Estadual Fernando Cury fica liminarmente afastado de todas as funções diretivas partidárias, em todas as instâncias, bem como de todas as funções exercidas em nome do Cidadania, inclusive junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo", diz o documento.
O vídeo do episódio foi transmitido ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no YouTube. Nele, a parlamentar aparece conversando com o presidente da Casa, Cauê Macris (PSDB), quando Cury se aproxima da Mesa Diretora e se posiciona atrás da deputada, colocando a mão na lateral de seus seios. Em seguida, Isa empurra o deputado para afastá-lo de seu corpo.
A deputada registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar por assédio sexual e vai entrar com representação.

Veja Também

Juiz denunciado por assédio é punido com aposentadoria compulsória pelo TJES

Justiça italiana condena Robinho em 2º instância por estupro coletivo

Letícia Spiller pede desculpas a Dani Calabresa: "Não apoiei assédio"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré
Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados