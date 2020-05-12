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Leonel Ximenes

Três deputados doam 30% dos seus salários para entidades beneficentes

Xambinho (PL), Pazolini (Republicanos) e Euclério (DEM) prometem continuar a doar enquanto ocorrer a pandemia do novo coronavírus

Públicado em 

12 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Euclério (à esquerda), Pazolini e Xambinho: pré-candidatos a prefeitos doaram parte do seus salários
Euclério (à esquerda), Pazolini e Xambinho: pré-candidatos a prefeitos doaram parte do seus salários Crédito: Fotomontagem
Três deputados não esperaram a Assembleia aprovar o projeto de lei (será que vai aprovar?) e decidiram doar 30% do seu salário líquido para entidades beneficentes por causa da pandemia do novo coronavírus. O Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) doou o total de R$ 5.289,24 para duas instituições - metade para cada uma delas. Euclério Sampaio (DEM), por sua vez, doou R$ R$ 5.613,32. E Alexandre Xambinho (PL) entregou R$ 5.613,98.
O Asilo dos Velhos de Vitória foi a entidade escolhida por Euclério para receber sua doação. Pré-candidato a prefeito de Cariacica, ele diz que foi orientado por um especialista em legislação eleitoral para não doar para a cidade onde pretende ser candidato porque correria o risco de ter sua candidatura cassada por compra de votos.
O mesmo princípio norteou as doações de Pazolini e Xambinho. Pré-candidato a prefeito de Vitória, o delegado de polícia doou R$ 2.644, 62 à Obra Social Gabriel Delanne, em Cariacica, e o mesmo valor para a Associação dos Amigos dos Autistas (Amaes), na Serra.
Xambinho, que quer concorrer na Serra, doou 30% do seu salário à Comunidade Epifania, em Retiro do Congo, zona rural de Vila Velha.
Os três parlamentares prometeram continuar a doar parte dos seus salários enquanto ocorrer a pandemia da Covid-19. Entretanto, as entidades beneficiadas, em junho, serão outras, para Pazolini e Xambinho. Euclério diz que ainda não decidiu.

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O projeto do deputado Luciano Machado (PV), que prevê a diminuição em 30% dos salários dos parlamentares enquanto houver pandemia, continua a tramitar na Assembleia. Na semana passada, o plenário não aprovou o regime de urgência para a matéria, solicitado pelo autor do projeto. Xambinho e Pazolini dizem que apoiam esse projeto.  Euclério faz uma ressalva: “Se o projeto for considerado constitucional, terá o meu apoio”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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