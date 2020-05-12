Três deputados doam 30% dos seus salários para entidades beneficentes

Três deputados não esperaram a Assembleia aprovar o projeto de lei
(será que vai aprovar?) e decidiram doar 30% do seu salário líquido para entidades beneficentes por causa da pandemia do novo coronavírus. O Delegado Lorenzo Pazolini
(Republicanos) doou o total de R$ 5.289,24 para duas instituições - metade para cada uma delas. Euclério Sampaio
(DEM), por sua vez, doou R$ R$ 5.613,32. E Alexandre Xambinho
(PL) entregou R$ 5.613,98.
O Asilo dos Velhos de Vitória foi a entidade escolhida por Euclério para receber sua doação. Pré-candidato a prefeito de Cariacica
, ele diz que foi orientado por um especialista em legislação eleitoral para não doar para a cidade onde pretende ser candidato porque correria o risco de ter sua candidatura cassada por compra de votos.
O mesmo princípio norteou as doações de Pazolini e Xambinho. Pré-candidato a prefeito de Vitória
, o delegado de polícia doou R$ 2.644, 62 à Obra Social Gabriel Delanne, em Cariacica, e o mesmo valor para a Associação dos Amigos dos Autistas (Amaes), na Serra.
Xambinho, que quer concorrer na Serra
, doou 30% do seu salário à Comunidade Epifania, em Retiro do Congo, zona rural de Vila Velha.
Os três parlamentares prometeram continuar a doar parte dos seus salários enquanto ocorrer a pandemia da Covid-19. Entretanto, as entidades beneficiadas, em junho, serão outras, para Pazolini e Xambinho. Euclério diz que ainda não decidiu.
O projeto do deputado Luciano Machado (PV), que prevê a diminuição em 30% dos salários dos parlamentares enquanto houver pandemia, continua a tramitar na Assembleia. Na semana passada, o plenário não aprovou o regime de urgência para a matéria, solicitado pelo autor do projeto. Xambinho e Pazolini dizem que apoiam esse projeto. Euclério faz uma ressalva: “Se o projeto for considerado constitucional, terá o meu apoio”.