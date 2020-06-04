Setor de transporte fará mil testes para Covid-19 em caminhoneiros no ES

Os profissionais do transporte no ES também receberão, de 8 a 12 de junho, 2,5 mil máscaras
de tecido reutilizável, mil frascos de álcool em gel
de 200ml e terão sua temperatura corporal medida por equipes especializadas
Os testes serão feitos em postos de combustíveis, terminais de cargas e de passageiros, pontos de parada nas rodovias e em unidades operacionais do Sest/Senat. No Espírito Santo, os pontos de testagem estarão instalados nas unidades do Sest/Senat de Cariacica (Rodovia Governador José Sette, Km 0,5, Trevo Alto Lage) e da Serra (Rua Francisco Souza dos Santos, 1.025, Jardim Limoeiro).
Os testes rápidos que serão realizados levam em consideração a quantidade de anticorpos (IgM e IgG) produzidos pelo corpo humano contra o vírus SARS-COV-2
, que provoca a Covid-19.
O resultado sai em, aproximadamente, dez minutos após a coleta do material. No caso de resultado positivo, os trabalhadores serão orientados a buscar atendimento em centros de saúde e sobre o correto isolamento social
durante o período de recuperação.
Segundo o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT)
, Vander Costa, a meta é contribuir com dados importantes e estratégicos para empresas, transportadores autônomos, trabalhadores do setor, governo e sociedade sobre a disseminação do vírus no setor.
“Desde o início da crise, o Sistema CNT tem trabalhado para reduzir os impactos na produtividade das empresas e na saúde de nossos trabalhadores. Além disso, a iniciativa é uma forma de contribuir com as políticas públicas que estão sendo adotadas pelo governo federal e governos estaduais no controle da pandemia", disse.