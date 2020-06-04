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Leonel Ximenes

Setor de transporte fará mil testes para Covid-19 em caminhoneiros no ES

Os profissionais receberão também máscaras, álcool em gel e terão sua temperatura corporal aferida

Públicado em 

04 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A temperatura corporal dos caminhoneiros será aferida nos postos de testagem
A temperatura corporal dos caminhoneiros será aferida nos postos de testagem Crédito: Divulgação
Na próxima semana serão realizados mil testes rápidos (gratuitos) de Covid-19 em caminhoneiros autônomos, motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e motoristas e cobradores do transporte coletivo de passageiros no Espírito Santo. A testagem é uma ação nacional do sistema Sest/Senat que tem como objetivo fazer 30 mil exames em caminhoneiros em todo o país.
Os profissionais do transporte no ES também receberão, de 8 a 12 de junho, 2,5 mil máscaras de tecido reutilizável, mil frascos de álcool em gel de 200ml e terão sua temperatura corporal medida por equipes especializadas
Os testes serão feitos em postos de combustíveis, terminais de cargas e de passageiros, pontos de parada nas rodovias e em unidades operacionais do Sest/Senat. No Espírito Santo, os pontos de testagem estarão instalados nas unidades do Sest/Senat de Cariacica (Rodovia Governador José Sette, Km 0,5, Trevo Alto Lage) e da Serra (Rua Francisco Souza dos Santos, 1.025, Jardim Limoeiro).
Os testes rápidos que serão realizados levam em consideração a quantidade de anticorpos (IgM e IgG) produzidos pelo corpo humano contra o vírus SARS-COV-2, que provoca a Covid-19.
O resultado sai em, aproximadamente, dez minutos após a coleta do material. No caso de resultado positivo, os trabalhadores serão orientados a buscar atendimento em centros de saúde e sobre o correto isolamento social durante o período de recuperação.

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Segundo o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, a meta é contribuir com dados importantes e estratégicos para empresas, transportadores autônomos, trabalhadores do setor, governo e sociedade sobre a disseminação do vírus no setor.
“Desde o início da crise, o Sistema CNT tem trabalhado para reduzir os impactos na produtividade das empresas e na saúde de nossos trabalhadores. Além disso, a iniciativa é uma forma de contribuir com as políticas públicas que estão sendo adotadas pelo governo federal e governos estaduais no controle da pandemia", disse.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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