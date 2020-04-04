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Áudios na internet

Líder dos caminhoneiros do ES descarta greve da categoria

Mensagens de áudio com ameaças de paralisação dos caminhoneiros na próxima terça-feira (7) circulam em grupos de WhatsApp, mas porta-voz dos profissionais diz que informação é falsa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 13:17

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 13:17

Greve dos caminhoneiros em 2018: imagem mostra caminhões parados em Viana
Imagem mostra caminhões parados em Viana  durante greve dos caminhoneiros, que ocorreu em 2018: Crédito: Arquivo/ Secundo Rezende -Zoom Filmes
Em meio à pandemia do coronavírus, que desafia a área de Saúde e provoca prejuízos econômicos, tem circulado nos grupos de WhatsApp mensagens de áudio com ameaças de paralisação dos caminhoneiros na próxima terça-feira (7). A informação sobre a greve, no entanto, é falsa, afirma o porta-voz do movimento dos caminhoneiros capixabas, Ubirajara Nobre, conhecido como Bira.
Líder dos caminhoneiros do ES descarta greve da categoria
Nos áudios, uma voz masculina diz que "a partir de terça-feira não roda caminhão nenhum. Se não voltar a funcionar, vai parar tudo. Vai parar tudo de vez. Nem supermercado vai ter entrega, vai morrer todo mundo de fome".
Segundo o porta-voz do movimento dos caminhoneiros capixabas, existe uma insatisfação da categoria dos caminhoneiros com relação ao fechamento do comércio pelo país, que foi decretado como forma de barrar a disseminação do coronavírus, mas a categoria não vai entrar em greve.
"O que existe, claro, é uma insatisfação com os governos que decretaram o fechamento do comércio. Isso afeta a categoria diretamente", disse o porta-voz dos caminhoneiros.
"Quando não se abre o comércio, o volume de carga enfraquece e isso compromete o trabalho dos caminhoneiros. Mas sobre a paralisação, não é verdade", complementa.

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