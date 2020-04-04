Imagem mostra caminhões parados em Viana durante greve dos caminhoneiros, que ocorreu em 2018: Crédito: Arquivo/ Secundo Rezende -Zoom Filmes

Em meio à pandemia do coronavírus , que desafia a área de Saúde e provoca prejuízos econômicos, tem circulado nos grupos de WhatsApp mensagens de áudio com ameaças de paralisação dos caminhoneiros na próxima terça-feira (7). A informação sobre a greve, no entanto, é falsa, afirma o porta-voz do movimento dos caminhoneiros capixabas, Ubirajara Nobre, conhecido como Bira.

Your browser does not support the audio element. Líder dos caminhoneiros do ES descarta greve da categoria

Nos áudios, uma voz masculina diz que "a partir de terça-feira não roda caminhão nenhum. Se não voltar a funcionar, vai parar tudo. Vai parar tudo de vez. Nem supermercado vai ter entrega, vai morrer todo mundo de fome".

Segundo o porta-voz do movimento dos caminhoneiros capixabas, existe uma insatisfação da categoria dos caminhoneiros com relação ao fechamento do comércio pelo país, que foi decretado como forma de barrar a disseminação do coronav írus, mas a categoria não vai entrar em greve.

"O que existe, claro, é uma insatisfação com os governos que decretaram o fechamento do comércio. Isso afeta a categoria diretamente", disse o porta-voz dos caminhoneiros.