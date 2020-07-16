Senado não inclui Marcos do Val na lista dos infectados pela Covid

O Senad
o divulgou reportagem institucional nesta terça-feira (14) na qual lista os oito parlamentares da Casa que foram infectados pela Covid-19
. Neste rol não está o capixaba Marcos Do Val
(Podemos).
Mas após esses dois exames, ele resolveu não fazer outros: “Depois de ter sido diagnosticado clinicamente pelos médicos e eles falarem que todos os testes são na sua maioria inconclusivos, eu não fiz nenhum outro”, explica. “Os exames só têm precisão de 67% e não me aconselharam fazer mais nenhum.”
De acordo com a Agência Senado, a senadora Leila Barros (PSB-DF) teve febre, dores no corpo, de cabeça e indisposição, e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) não apresentou sintomas
.
Ainda segundo a agência, desde o início da pandemia já são oito senadores com resultado positivo para o novo coronavírus. Seis tiveram sintomas de Covid-19. Em março, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre
, Nelsinho Trad (PSD-MS) e o então senador Prisco Bezerra (PDT-CE) foram diagnosticados com a doença.
Em maio, a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), que é tetraplégica, contraiu o vírus
possivelmente por meio de sua cuidadora. E em junho, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou sintomas sérios e o senador Jayme Campos (DEM-MT) teve seu teste positivo, mas não sentiu nenhum sintoma. Para conter a propagação do vírus, o Senado adotou rigoroso controle para entrada em suas dependências.