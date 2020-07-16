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Leonel Ximenes

Senado não inclui Marcos do Val na lista dos infectados pela Covid

Em maio, parlamentar do ES disse que tinha contraído a doença e se submeteu a dois testes, que deram resultado inconclusivo

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

29/08/2019 - Senador Marcos do Val
Marcos do Val disse que usou hidroxicloroquina e a azitromicina Crédito: Marcos Oliveira
Senado divulgou reportagem institucional nesta terça-feira (14) na qual lista os oito parlamentares da Casa que foram infectados pela Covid-19. Neste rol não está o capixaba Marcos Do Val (Podemos).
Em maio, Do Val chegou a afirmar que contraiu o novo coronavírus, mas os dois testes a que se submeteu deram resultado “inconclusivo”. O senador disse que, por orientação médica, tomou dois remédios, a hidroxicloroquina e a azitromicina.
Mas após esses dois exames, ele resolveu não fazer outros: “Depois de ter sido diagnosticado clinicamente pelos médicos e eles falarem que todos os testes são na sua maioria inconclusivos, eu não fiz nenhum outro”, explica. “Os exames só têm precisão de 67% e não me aconselharam fazer mais nenhum.”

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De acordo com a Agência Senado, a senadora Leila Barros (PSB-DF) teve febre, dores no corpo, de cabeça e indisposição, e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) não apresentou sintomas.
Ainda segundo a agência, desde o início da pandemia já são oito senadores com resultado positivo para o novo coronavírus. Seis tiveram sintomas de Covid-19. Em março, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Nelsinho Trad (PSD-MS) e o então senador Prisco Bezerra (PDT-CE) foram diagnosticados com a doença.
Em maio, a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), que é tetraplégica, contraiu o vírus possivelmente por meio de sua cuidadora. E em junho, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou sintomas sérios e o senador Jayme Campos (DEM-MT) teve seu teste positivo, mas não sentiu nenhum sintoma. Para conter a propagação do vírus, o Senado adotou rigoroso controle para entrada em suas dependências.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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