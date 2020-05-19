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Senado Federal

Senadora Mara Gabrilli testa positivo para a Covid-19

A parlamentar do PSDB está sem sintomas severos da doença, provocada pelo coronavírus, mas teve perda de olfato e paladar. Ela está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 17:52

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 17:52

ela exibe senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) em acesso remoto
Televisor exibe senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) em acesso remoto Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou nesta terça-feira (19) que a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) está com covid-19. O exame que apresentou resultado positivo foi feito pela senadora na segunda-feira (18). Davi leu uma carta encaminhada pela senadora com a notícia. As informações são da Agência Senado.
Desde o início da pandemia de coronavírus, a senadora está reclusa em seu apartamento, na cidade de São Paulo, de onde participa das sessões remotas do Senado. É possível que parlamentar tenha contraído o vírus de uma de suas cuidadoras, que também está com covid-19, e cuja mãe faleceu na última semana devido a essa doença.
A senadora explicou que, a exemplo de outras pessoas em suas condições, não conseguiria sequer sair da cama sem a ajuda das cuidadoras.
"É preciso alertar para o fato de que eu, senadora da República, com todos os cuidados tomados, não consegui ficar imune à doença. Imaginem quantos brasileiros, espalhados por todo o Brasil, não estão passando pela mesma situação. São pessoas que precisam de um familiar ou um cuidador profissional para se alimentarem, se locomoverem e se higienizarem", ressaltou ela.
Mara Gabrilli destacou que já havia protocolado diversas propostas que integram um pacote emergencial para pessoas com deficiência e em situações de vulnerabilidade desde o início da pandemia. E pediu empenho dos colegas para a aprovação das medidas. 
"Se trabalharmos para concretizar essas propostas e esses apoios, além de consubstanciar um manifesto do Senado de solidariedade e respeito diante das limitações alheias, assumiremos um verdadeiro compromisso no resgate da dignidade e da valorização da pessoa humana.".
A senadora está sem sintomas severos, mas com perda de olfato e paladar. Por orientações médicas, ela seguirá em isolamento domiciliar e se afastará das atividades pelos próximos 14 dias.

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