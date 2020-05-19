Ninguém sabe como será processo de saída do distanciamento social, diz Mansueto

Mansueto Almeida Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

A volta à normalidade após o período de distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus ainda é incerta, disse nesta terça-feira, 19, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Ele ressaltou, porém, que a rede de assistência social do Brasil permite ao País atravessar a crise "sem grandes perdas ou riscos sociais".

Em videoconferência promovida pela Câmara de Comércio França-Brasil, Mansueto disse que "ninguém sabe bem como será processo de saída do distanciamento social".

No entanto, ele afirma que a crise de 2015 e 2016, quando o PIB caiu por dois anos seguidos pela primeira vez desde os anos 1930, mostrou que o País se tornou resiliente a crises.

"Nossa rede de assistência social nos permite atravessar crise sem grandes perdas ou riscos", disse o secretário, lembrando que o gasto com Previdência e Assistência no Brasil é equiparado ao de países riscos. "Em 2015 e 2016, não vimos pessoas saqueando supermercado, passando fome. O Brasil do século 21 é muito diferente do país do fim do século 20", destacou.

O secretário lembrou, no entanto, que o custo das políticas adotadas pelo País no pós-crise 2008 foi "muito alto", num alerta para o risco de tornar programas temporários em permanentes.