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Leonel Ximenes

Restaurante em Vitória passa a aceitar bitcoin e outras criptomoedas

Estabelecimento atende principalmente funcionários de empresas e servidores públicos na região

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 14:29

Públicado em 

30 ago 2021 às 14:29
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

As criptomoedas têm valorizado muito nos últimos meses, mas é um ativo de alto risco
As criptomoedas têm valorizado muito nos últimos meses, mas é um ativo de alto risco Crédito: Michael Wensch/Agência Brasil
Um pequeno e simpático restaurante em frente ao Tribunal de Contas, na Enseada do Suá, viverá um momento histórico a partir desta quarta-feira (1º): além de dinheiro, cartões de crédito e de alimentação e aplicativos digitais tradicionais, passará a aceitar sete criptomoedas como forma de pagamento, inclusive a mais famosa delas, o bitcoin.
O Don’Ana, que também é lanchonete e cafeteria, tem como clientela mais assídua funcionários de empresas e servidores públicos que trabalham na região da Enseada do Suá, em Vitória. Funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e tem no prato executivo seu carro-chefe.
Para atrair esse público antenado, o proprietário do Don’Ana, Gregorye da Silva Britto, resolveu apostar nas criptomoedas. Além do bitcoin, serão aceitas ripple, ada, cardano, xrp, dogecoin e binance coin.
“Não temos vivência com criptomoedas, mas estamos acompanhando seu crescimento. É uma curiosidade ainda, mas sei que esse tipo de pagamento é muito comum no exterior, é mais prático”, diz Gregorye, que admite nunca ter investido em criptomoedas.

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Ele explica que o pagamento com a criptomoeda é simples. No ato da transação, será gerado um QR Code que será escaneado para que o cliente possa pagar sua conta na opção bitcoin. Os preços serão os mesmos para qualquer tipo de pagamento.
O empresário andou na contramão da pandemia. Em setembro passado, quando a crise sanitária provocada pela Covid-19 fechava milhares de pequenos negócios e iniciativas empreendedoras no Brasil e no mundo, ele resolveu abrir seu restaurante e cafeteria na área comercial nobre da Capital.

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“Viver é um ato de resistência”, ensina Gregory, que não estimou quanto do seu faturamento será proveniente das criptomoedas. “É um tiro no escuro, mas estamos otimistas”, afirma.

ATIVO VALORIZOU MUITO, MAS É DE ALTO RISCO

O bitcoin teve valorização de 45% em um mês e ensaia voltar ao recorde de abril, quando chegou a valer quase US$ 65 mil (R$ 337 mil). Uma unidade da criptomoeda vale hoje quase US$ 50 mil.
As criptomoedas são ativos como o real, o dólar e o euro, mas que circulam apenas em ambiente digital. Apesar das oscilações típicas desse ativo, o seu potencial de valorização, a longo prazo, é ainda maior. Até o fim do ano, a expectativa é a de que o bitcoin pode subir até alcançar US$ 100 mil (R$ 518 mil).
Apesar de notícias favoráveis à valorização das criptomoedas, que deixam qualquer investidor com vontade de apostar em algo novo para aumentar os rendimentos, os especialistas reforçam: não tem ganho sem risco.
Por isso, é preciso entender a dinâmica de funcionamento da moeda digital e, mais do que isso, estar preparado para perder.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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