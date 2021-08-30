Restaurante em Vitória passa a aceitar bitcoin e outras criptomoedas

As criptomoedas têm valorizado muito nos últimos meses, mas é um ativo de alto risco Crédito: Michael Wensch/Agência Brasil

Um pequeno e simpático restaurante em frente ao Tribunal de Contas , na Enseada do Suá, viverá um momento histórico a partir desta quarta-feira (1º): além de dinheiro, cartões de crédito e de alimentação e aplicativos digitais tradicionais, passará a aceitar sete criptomoedas como forma de pagamento, inclusive a mais famosa delas, o bitcoin

O Don’Ana, que também é lanchonete e cafeteria, tem como clientela mais assídua funcionários de empresas e servidores públicos que trabalham na região da Enseada do Suá, em Vitória . Funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e tem no prato executivo seu carro-chefe.

Para atrair esse público antenado, o proprietário do Don’Ana, Gregorye da Silva Britto, resolveu apostar nas criptomoedas. Além do bitcoin, serão aceitas ripple, ada, cardano, xrp, dogecoin e binance coin.

“Não temos vivência com criptomoedas, mas estamos acompanhando seu crescimento. É uma curiosidade ainda, mas sei que esse tipo de pagamento é muito comum no exterior, é mais prático”, diz Gregorye, que admite nunca ter investido em criptomoedas.

Ele explica que o pagamento com a criptomoeda é simples. No ato da transação, será gerado um QR Code que será escaneado para que o cliente possa pagar sua conta na opção bitcoin. Os preços serão os mesmos para qualquer tipo de pagamento.

“Viver é um ato de resistência”, ensina Gregory, que não estimou quanto do seu faturamento será proveniente das criptomoedas. “É um tiro no escuro, mas estamos otimistas”, afirma.

ATIVO VALORIZOU MUITO, MAS É DE ALTO RISCO

O bitcoin teve valorização de 45% em um mês e ensaia voltar ao recorde de abril, quando chegou a valer quase US$ 65 mil (R$ 337 mil). Uma unidade da criptomoeda vale hoje quase US$ 50 mil.

As criptomoedas são ativos como o real, o dólar e o euro, mas que circulam apenas em ambiente digital. Apesar das oscilações típicas desse ativo, o seu potencial de valorização, a longo prazo, é ainda maior. Até o fim do ano, a expectativa é a de que o bitcoin pode subir até alcançar US$ 100 mil (R$ 518 mil).

Apesar de notícias favoráveis à valorização das criptomoedas, que deixam qualquer investidor com vontade de apostar em algo novo para aumentar os rendimentos, os especialistas reforçam: não tem ganho sem risco.