Há crescimento do uso criptomoedas como investimento, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quarta-feira que há um crescimento muito grande do uso criptomoedas como investimento, ao invés do uso como meio de pagamentos. "Quem regula criptomoedas no Brasil é a CVM e entendemos que é mais importante regular primeiro como investimento", afirmou, em participação na 11ª Reunião do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (Neasf), organizada pela Fundação Getúlio Vargas.