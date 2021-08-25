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Banco Central

Há crescimento do uso criptomoedas como investimento, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto voltou a defender a criação de uma moeda digital emitida, ou pelo menos controlada pela instituição

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 ago 2021 às 19:02
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quarta-feira que há um crescimento muito grande do uso criptomoedas como investimento, ao invés do uso como meio de pagamentos. "Quem regula criptomoedas no Brasil é a CVM e entendemos que é mais importante regular primeiro como investimento", afirmou, em participação na 11ª Reunião do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (Neasf), organizada pela Fundação Getúlio Vargas.
Campos Neto voltou a defender a criação de uma moeda digital emitida, ou pelo menos controlada pelo BC. "Hoje o Pix já atende quase todas as demandas das pessoas por uma moeda digital para pagamentos", completou.

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