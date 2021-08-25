Campos Neto diz que Brasil vai precisar criar órgão regulador de dados

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira (25), que o Brasil precisará criar um órgão regulador de dados em algum momento. Ele disse já ter conversado com parlamentares sobre o tema.

"No BC trabalhamos com reciprocidade. Se alguma empresa quiser fazer um serviço que envolva finanças e quiser pegar os dados de uma empresa financeira, ela precisará abrir os dados da mesma forma", afirmou, em participação na 11ª Reunião do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (Neasf), organizada pela Fundação Getúlio Vargas.