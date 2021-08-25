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Banco Central

Campos Neto diz que Brasil vai precisar criar órgão regulador de dados

O presidente do BC afirmou que,  tem conversado com parlamentares sobre o tema; Campos Neto participou  da Reunião do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 17:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 ago 2021 às 17:29
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira (25), que o Brasil precisará criar um órgão regulador de dados em algum momento. Ele disse já ter conversado com parlamentares sobre o tema.
"No BC trabalhamos com reciprocidade. Se alguma empresa quiser fazer um serviço que envolva finanças e quiser pegar os dados de uma empresa financeira, ela precisará abrir os dados da mesma forma", afirmou, em participação na 11ª Reunião do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (Neasf), organizada pela Fundação Getúlio Vargas.
Campos Neto disse que o BC se preocupa com o volume de investimentos de companhias em algoritmos proprietários para "esconder" os dados, de forma a impedir um compartilhamento desses dados com empresas concorrentes. "Quanto mais rápido houver esse agente regulador, melhor vai ser. Falta regulação no sistema como um todo", completou.

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